Krave uz narodnjake daju više mlijeka: “Mirnije su kad im puštamo glazbu”

Podijeli :

Izvor: Image by Francesco Pitarresi from Pixabay

Da ovo nije samo puka teorija, već i činjenica dokazana u praksi, pokazuje primjer sa imanja Stevana Ivanovića iz suvoborskog sela Pranjani.

Svojim kravama pušta glazbu s radija, a one mu daju više mlijeka. No, ne reagiraju dobro na svaki žanr i pjesmu i kako izgleda i one imaju svoje omiljene hitove.

“Neki kravama puštaju Bacha, neki Beethovena, Mozarta, mi ovdje na radiju namjestimo stanicu na narodnjake. Čini mi se da su im draži instrumentali nego pjesme s tekstom. U našoj štali nikad nije bilo manje od 10 grla, od toga živimo pa smo im pokušali pružiti lagoniji boravak u vidu glazbe“, rekao je Stevan za RINU.

Vlasnik krava Stevan zadovoljan je količinom mlijeka koju njegove krave daju. Smatra da osim što uz glazbu daju više mlijeka, ona utječe i na to da budu smirenije i druželjubivije.

“Vole čuti neke glasove oko sebe. Dakle, ne vrište na buku, ne skaču i ne bježe dok ih se muze. Puno su mirnije kad slušaju glazbu, čim je ugasimo, one urlaju kao da su gladne, vidno su nezadovoljne. Čini mi se da kad bi se ta atmosfera ugasila, da bi im to bila neka vrsta kazne”, objasnio je Stevan, prenosi b92.net.