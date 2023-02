Podijeli :

Izvor: N1 / Ivan Hrstić

Premijer Andrej Plenković se na sjednici Vlade u svom uvodnom govoru posebno osvrnuo na situaciju Hrvata uhićenih u Zambiji.

Na početku se osvrnuo na posljednji ispraćaj Miroslava Ćire Blaževića. “Velik čovjek koji je obilježio naše živote i donio velike uspjehe hrvatskom sportu, posebno nogometu”, rekao je Plenković te još jednom izrazio sućut obitelji i prijateljima.

Odvjetnik otkrio što ide na ruku Hrvatima u Zambiji: To je možda i ključno Hrvatima uhićenima u Zambiji odobrena jamčevina, branit će se sa slobode

Čestitao je Draženu Kutlešu kojeg je papa imenovao nasljednikom zagrebačkog nadbiskupa Josipa Bozanića. “Veselimo se nastavku suradnje koja traje već niz godina.”

Rekao je da su prognoze Europske komisije koja očekuje veći rast BDP-a dobre.

Komentirao je i slučaj hrvatskih državljana u Zambiji “koji okupira javnost već tjednima”.

“Prije svega htio bih nešto reći o klimi u smislu ozračja koje se stvara u pogledu djece usvojenih iz afričkih zemalja. Hrvatska će štititi prava i interese svojih državljana koji su u Zambiji. Radimo to od trenutka kad smo za uhićenje saznali, radit ćemo to i dalje”, rekao je Plenković.

“Najstrože osuđujemo i zgroženi smo retorikom i potezima onih koji bez dokaza osuđuju, stigmatiziraju i prokazuju. To je neodgovorno i opasno ponašanje motivirano netrpeljivošću i mržnjom. Politizacija ove teme očito služi vidljivosti nekih, čine to pod krinkom zaštite prava djece. Ovog puta to pokušavaju preko djece koja već žive u Hrvatskoj, koja su već posvojena. Insinuira se da su njihovi roditelji trgovci djecom. Djecu se proziva na ulici, u školi doživljavaju negativne komentare. A ta su djeca došla iz siromašnog, nerijetko i nasilnog okruženja i njihova prilogodba je već ionako teška. Pozivam hrvatske građane da ne dozvole da manipulacije i govor mržnje u društvu budu bitniji od dobrobiti te djece”, rekao je Plenković.

“Ako je bilo nečega nepropisnog, to će odlučiti nadležna tijela. Vlada će štititi interese te djece, ona imaju pravo na obitelj i sigurnost, i ona su hrvatski državljani”, dodao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

More se kod Istanbula povuklo za 25 metara, stručnjaci otkrili o čemu je riječ Sve je više šarlaha među djecom, ali i odraslima. Pedijatrica opisala simptome Rusija poslala poruku SAD-u