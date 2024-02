Plenković na sjednici Vlade: Milanović je imao zle namjere, htio nam je napraviti štetu

Podijeli :

Na dnevnom redu današnje sjednice Vlade je prijedlog Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (EU).

Vlada će donijeti i Program potpore za izostanak prihoda od svinjogojske proizvodnje zbog mjera suzbijanja afričke svinjske kuge, a bit će usvojen i zaključak o povećanju sigurnosti opskrbe plinom izgradnjom plinovoda Bosiljevo – Sisak – Kozarac i plinovoda Lučko – Zabok.

Premijer Andrej Plenković najprije se osvrnuo na dogovor Europske unije oko pomoći Ukrajini, što je mjesecima priječila Mađarska.

“Zadovoljno smo, dajemo čvrstu podršku Ukrajini. Bitno za Hrvatsku je što se deset milijardi eura ulaže u borbu protiv nezakonitih migracija”, kazao je Plenković i spomenuo skorašnji sastanak vezan za podršku Bosni i Hercegovini oko početka pregovora za pristupanje Europskoj uniji.

Naglasio je i da se vidi trend pada inflacije, a projekcije su da će se taj trend nastaviti.

“Sve je to povezano s politikom rasta plaća, a one će rasti svima. Ovih dana očekujemo povratne informacije od sindikata državnih i javnih službi. Imamo još dvadesetak dana da u dijalogu vidimo da li se i što treba popraviti u uredbama po pitanju koeficijanata, rekao je Plenković. Neto plaća u državnoj službi nakon reforme će biti veća za 54 posto u odnos na ožujak prošle godine. Za višu stručnu spremu to povećanje je 43 posto, a za visoku stručnu spremu 24 posto”, istaknuo je.

Društveno bitna tema je Zakon o trgovini, kao Zakon o izbornim jedinicama, koji su prošli test ustavnosti.

“To je potvrda da smo vodili računa o uravnoteženom odnosu između prava i interesa trgovaca, zaposlenika i potrošača. Režim od 16 radnih nedjelja trgovina je dobar kompromis. Konačna poruka – zaštita oko 200.000 radnika i radnica u trgovini. Što se izbornih jedinica tiče, za 80 posto birača se ništa ne mijenja, a za preostalih 20 posto se tek nešto mijenja.”

Glavna tema posljednjih dana je izbor Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika.

“Time je dovršen proces koji je započeo temeljem zakona koji nalaže da se taj proces pokrene šest mjeseci prije kraja mandata aktualnog glavnog državnog odvjetnika. Javila su se četiri kandidata i konsenzualno, s tim da ja zadnji izrazio mišljenje, je odlučeno da Turudić ima najbolji program. Nakon svega smo došli u finiš zanimljivog procesa, potpuno zakonitog. Što se dogodilo? Dogodio se, po mom dubokom uvjerenju, jedan politički kontekst bez presedana, u kojem se predsjednik Milanović, temeljem ranijeg uvjerenja kao premijera, najedanput sjetio izvješća SOA-e iz 2015. Tražili su da se to izvuče iz arhive, ne bi li nam dobronamjerno signalizirali da obratimo pozornost na njih. Za javnost je jako važno reći da je trebalo osam godina da dobijem papire koji se zovu operativna izvješća SOA-e. To je posebno važno za razumijevanje ove teme. Milanović je imao zlu namjeru, htio je ciljano napraviti štetu Vladi nakon potpuno transparentnog procesa”, kazao je premijer i još jednom ponovio da je kroz sve ove godine Turudić prošao svaku sigurnosnu provjeru.

