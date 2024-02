Turudić za N1: Mirno spavam. Nisam pogodovao Josipi Rimac, nije ni ona meni

Podijeli :

Marko Prpic /Pixsell

Jučer izabrani glavni državni odvjetnik u intervjuu s našom Ninom Kljenak tvrdi da nije pogodovao Josipi Rimac.

Njegovom imenovanju oporba se oštro protivila, osobito nakon što su u javnosti isplivale brojne poruke koje je Turudić razmjenjivao s bivšom kninskom gradonačelnicom Josipom Pleslić, ex. Rimac.

U velikom intervjuu za N1, Turudić je rekao da će autentičnost poruka provjeriti sud te da nije pogodovao Josipi Rimac niti da je ona pogodovala njemu.

Postojao je očito pokušaj nagodbe, postoje zapisnici. Što ako Rimac i branitelji ide s novom nagodbom, što ako se vi spominjete?, upitala ga je Kljenak.



“Oprečne su dvije varijante, prvo je da je Rimac tražila da mene tereti, topi, da dobije manje od pet godina zatvora, a drugo je da je to Uskok tražio. Neće mi to biti prva stvar. Ja mirno spavam. Znam da Rimac nikad nisam pogodovao. Baš me briga je li istina jedna ili druga varijanta, ja s tim nemam ništa. Ne može to meni doći na red, prejudiciramo stvari koje ne smijemo, da Josip Rimac priznaje krivnju. To ne smijemo, kao ni to da će netko tražiti nagodbu. Jesu li prethodnicima dolazili predmeti u kojima su se spominjali poznanici. Jedino ne znam za Hrvoj-Šipek, ali ostalima sigurno je”, rekao je Turudić.

Kazao je i kako stotine njegovih poruka dokazuju da je znao odvojiti privatno od poslovnog i da može donijeti nepristranu odluku te da je svoju nepristranost dokazao donošenjem brojnih sudskih odluka.

