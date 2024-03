Puhovski: Ne mogu doći kao Pajo Patak na Copacabanu i reći “ja bih pregovarao”

Podijeli :

Nadolazeće parlamentarne izbore u Novom danu je s Mašenkom Vukadinović komentirao politički analitičar Žarko Puhovski.

Za veliku koaliciju koju je okupio SDP, Puhovski kaže da “kad se vidi tih devet-deset imena djeluje moćno, ali bojim se da u praksi neće funkcionirati”.

“Radi se o jednoj stranci, o jednoj maloj stranci i strančicama koje vjerojatno nemaju ni dovoljno članova za kandidaturu. I sad će tu tražiti tražiti prolazna mjesta na listama i to će SDP teško oštetiti, da će njihovi ljudi koji su godinama unatoč svim godinama ostali kao aktivisti na terenu biti izbačeni iz igre i to će stranku u kasnijoj fazi sigurno opteretiti”, rekao ja.

Puhovski također kaže da se pregovara i rade kompromisi, a ne zna se tko s čim pregovara. “U Teheranu kad se spominjao Vatikan, Staljin je pitao koliko divizija ima taj Vatikan. To se smatra primitivinim, ali za vrijeme rata mene zanimaju divizije. Ne mogu kao Pajo Patak doći na Copacabanu i reći ‘ja bih pregovarao’. Gospodine Puhovski, kolko ljudi je iza vas? Imate situaciju da ovdje pregovaraju ljudi koji ništa ne predstavljaju, nemaju nikakvu šansu ući u Sabor. Sad nastaje cirkus i nastaje problem sa Splitom, s Varaždimon… Vjerojatno će Grbin to uspjeti primiriti, ali problem ostaje. U Zagrebu pak imate hajdukovca koji će voditi SDP u prvoj izbornoj jedinici, gospodina Arsena Bauka. On sigurno je jedan od najsuvislijih SDP-ovih govornika. ali neke stvari morate uzimati u obzir kao imidž”, rekao je Puhovski koji smatra da rezultatski velika koalicija ipak neće donijeti toliku sinergiju kao da se zbroje svi postotci koje stranke imaju po trenutnim anketama.

“Ovo je bau-bau efekt – gle koliko smo veliki i jaki, a zapravo se ništa ne događa. Time je SDP konačno rekao da nije stranka ljevice. Osim Radničke fronte, koju su jedva progutali, nijedna stranka nema ni ‘L’ od lijevo”, rekao je.

Kao problem Puhovski također ističe to što SDP nije pokazao nikakav program. “Dobrim dijelom se šlepaju za Vladinim programima. Nisu inzistirali na željeznici umjesto autoputa, na decentralizaciji, ukidanju županija…. Ne mogu ni “R” od radikalnog predložiti, a htjeli bi biti ljevica. Također, govoriti samo protiv korupcije nije dovoljno. Oni misu korumpirani jer nisu bili na vlasti. Na kušnji, kako bi rekli stari vjeroučitelji. Kad nisu na kušnji lako je biti na poziciji da šire moralnu paniku. Korupcija jest strašan problem, ali to nije dovoljno pitanje za dolazak na vlast. Nije i ne može biti glavni problem. Osim govorenja ‘oni su lopovi’, trebat će nešto drugo za srušiti HDZ. Oni pokušavaju korupciju dovesti do Plenkovića, ali još nisu uspjeli pa ispada da je kriv zbog loše personalne politike, da postavlja loše ministre i to je nedvojbena činjenica. On onda ima s druge strane neke argumente i to će biti znak da nećemo imati ozbiljnu kampanju, imat ćemo prepucavanja.”

