Slađan Tomić: Javno bi to osudio, ali Vučić bi odahnuo da se Dodika smijeni

Državna koalicija u Bosni i Hercegovini na ispitu je zbog zapaljivih izjava i antidejtonskih poteza Milorada Dodika. Visoki predstavnik za BiH Christian Schmidt poništio je u subotu zakone što ih je donio parlament Republike Srpske o nepriznavanju presuda Ustavnog suda BiH i odluka visokog predstavnika. Dodik je rekao da odluke visokog predstavnika neće poštivati. Situaciju u BiH u N1 Newsnightu komentirao je Slađan Tomić novinar portala Buka.

Tomić kaže da “nikad nije bilo realnije da bi visoki predstavnik mogao smijeniti Dodika s pozicije predsjednika Republike Srpske”, ali iskreno ne vjerujem da će se to dogoditi.

Schmidt poništio sporne zakone parlamenta RS-a, ali Dodik ne posustaje Avdagić: Dodik je prešao Rubikon, Schmidt nije imao izbora

“Vidimo to iz odluka Schmidta u sobotu, proširuje se mogućnosti sudovima BiH da donesu odluku o zabrani političkog djelovanja i rada Miloradu Dodiku ukoliko nastavi dalje podrivati Ustav BiH i nastavi ignorirati i govoriti da neće poštivati odluke visokog predstavnika. Za to je sad predviđena kazna od šest mjeseci do pet godina. Visoki predstavnik je ljut otkako je došao u BiH, ali je i puno proaktivniji od svog predstavnika Valentina Inzka koji 11 godina nije radio ništa, a otišao je nakon što je nametnuo zakon o zabrani negiranja genocida”, rekao je Tomić.

Za Dodika kaže da je “iskusan političar koji će ići do crvene linije. On hoda crvenom linijom”.

“On njome hoda, prijeđe, ali kad je svjestan da ju je prešao, onda se vrati. Amerikanci i Britanci su vrlo raspoloženi za smjenu Milorada Dodika. To je odluka koja bi se mogla provesti, možda malo teže i mogla bi dovesti do nekog bunta, nereda i nemira, ali to bi prošlo za par dana. Ništa s čime se mi u BiH ne bismo mogli izboriti”, rekao je te dodao: “Opozicija je ista, ima iste retrogradne politike i to je najjači Dodikov adut jer zna da bi oni iza njega bili gori. Nemamo stranke centra, lijevu stranku, to su sve uglavnom nacionalističke stranke i to je nešto što Dodik zna”.

Tomić smatra da Dodikova politička karijera neće još dugo trajati. “Možda još mandat ili dva. On jest jak da bi mogao još godinama i opozicija mu nije prijetnja, ali mislim da bi mogao odustati. Njemu bi odgovaralo da ga se smijeni jer bi ušao u povijest kao veliki srpski stradalnik, kao netko tko je žrtvovao karijeru za to. Također, Dodik je umiješan u brojne privatizacije i druge radnje gdje bi se mogli naći elementi kaznenog djela. Pitanje je što bi smijena podrazumijevala, samo odlazak s vlasti ili da bi se i počeli češljati računi obitelji Dodik. To je ono zbog čega Dodiku treba vlast.”

Komentirao je i Dodikov odnos s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

“Mislim da oni nisu u idealnim odnosima, da je Dodik Vučiću veći teret nego što od njega može imati koristi, ali treba se tu stvarati privid nekog srpskog jedinstva. Vjerujem da je Vučić jedan od ljudi koji bi odahnuli kada bi se Dodika smijenilo. Ali naravno da bi javno to osudio, rekao da je to još jedan napada na Srbe u regiji i slično”, rekao je Tomić.

