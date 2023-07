Avdagić: Dodik je prešao Rubikon, Schmidt nije imao izbora

Podijeli :

Dejan Rakita/PIXSELL

Lider bosanskih Srba Milorad Dodik ponovio je kako unatoč brojnim kritikama na njegov račun neće odustati od politike koju vodi a za razbuktavanje sadašnje krize u BiH optužio je međunarodnu zajednicu. Vanjskopolitički analitičar, Denis Avdagić, za N1 kaže kako je Hrvatska ta koja mora staviti stanje u BiH na dnevni red Europske unije te da iako je Kosovo trenutno daleko više u fokusu, da primarno balkansko žarište na kojem se ne smije dopustiti novo rasplamsavanje požara je Bosna i Hercegovina. "Za Zapad će biti skupo djelovati reaktivno, najmanje skupo, najednostavnije i nabolje za sve je djelovati vrlo oštro preventivno", ističe.

U nedjelju je za sve probleme u BiH optužio diplomatske predstavnike SAD i Velike Britanije. Dodik jer u objavi na svom blogu ustvrdio kako su krizu u BiH izazvali iz veleposlanstava “koja šalju lažne izvještaje svojom ministarstvima”.

Iz tih veleposlanstava stigle su najoštrije kritike na Dodikov račun nakon što je on naveo parlament Republike Srpske da usvoji zakone kojima zabranjuje provedbu presuda Ustavnog suda BiH i objavljivanje odluka visokog predstavnika Christaina Schmidta pa time i njihovu provedbu.

Schmidt je te zakone u subotu poništio a istodobno nametnuo izmjene Kaznenog zakona BiH kojima je omogućen kazneni progon dužnosnika koji ugrožavaju ustavni poredak i onemogućavaju provedbu odluka visokog predstavnika.

Dodikov odgovor na to u ponedjeljak bio je kako se on nije kandidirao za predsjednika RS “da bi pred svakom fukarom saginjao glavu”.

“Nećemo im predati RS”, napisao je Dodik.

Također, Dodikovo ponovno nepoštivanje odluka Ustavnog suda, opstruiranje izvršenja odluka te paralizacija vlasti u BiH, kod oporbenih političara izazvalo je osudu te zabrinutost da bi Dodik, ovog puta, mogao prijeći granicu i krenuti u secesiju Republike Srpske.

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović ocijenio je kako je BiH zapala u tešku krizu nakon što je parlament Republike Srpske dan ranije usvojio zakon kojim je zabrano provedbu odluka državnog Ustavnog suda u tom entitetu pa je pozvao jamce Daytonskog sporazuma da hitno reagiraju.

Također, bivši potpredsjednik RS i sadašnji zastupnik u entitetskom parlamentu Ramiz Salkić (SDA) istodobno je izrazio zabrinutost da bi Dodik mogao posegnuti za radikalnim mjerama uključujući uporabu oružja ukoliko procijeni da mu odgovara dalje zaoštravanje situacije.

“Dodik za realizaciju svoje ideje o podjeli Bosne i Hercegovine bez velikih poteškoća može vrlo brzo u funkciju staviti 100.000 naoružanih ljudi koji su više-manje spremni oružano braniti njegove političke ciljeve“, ustvrdio je Salkić u objavi na svom Facebook profilu.

“Stoje upitnici o reakcijama Srbije, Europske unije, SAD-a, Rusije…”

Hoće li ovaj put Dodik pregaziti Rubikon pitali smo vanjskopolitičkog analitičara Denisa Avdagića.

Avdagić kaže kako su postupci Milorada Dodika zapravo već odavno ustaljeni, i onima koji ozbiljno analiziraju politička događanja u Bosni i Hercegovini, izgledaju sve manje ozbiljno, a sve više posve sumanuto.

“To bi samo moglo dovesti Dodika i njegovu stranku do političkog kraja, a možda i manji entitet u BiH“, smatra Avdagić.

Naglašava kako se već duže vrijeme kalkuliralo hoće li visoki predstavnik upotrijebiti svoje ovlasti kada je u pitanju Dodik i Republika Srpska, a kako je Rubikon prešao najprije predsjednik Republike Srpske, postalo je jasno da ni Christian Schmidt više zapravo nije imao izbora.

“Što to znači u ovom trenutku, prije svega bi Dodiku trebalo biti jasno kako će sljedeće akcije povući i nova postupanja od strane visokog predstavnika, a to bi za njega bila igra mačke i miša u kojoj je upravo on miš”, kaže Avdagić.Za

Ističe kako je jasno da postoji zabrinutost, i u BiH pa i šire, pogotovo u susjedstvu, jer je tu u igri i mnoštvo međunarodno-političkih varijabli.

“Stoje upitnici o reakcijama Srbije, Europske unije, SAD-a, Rusije… Zbog toga bi svima bilo daleko lakše da Dodik jednostavno prestane s djelovanjem koje traži reakcije. Međutim, kao što sam i rekao, ovo sve skupa nije novost, mi godinama unazad gledamo isti modus djelovanja Milorada Dodika, gdje su se mijenjale samo funkcije s kojih je organizirao takav “kontrolirani kaos””, kaže Avdagić.

Podsjeća na ono što je i ranije govorio da ako institucije Bosne i Hercegovine ne funkcioniraju, da je svakako vrijeme da visoki predstavnik djeluje.

“Nažalost po brojnim pitanjima visoki predstavnici u BiH predugo su bili vrlo skupi europski promatrači što je dovelo do trenutačnog stanja. Schmidt je dokazao kako nije promatrač, ali ima i problematičnu situaciju u kojoj se njegov status osporava, ne samo od strane Dodika nego i Rusije. Jasno je kako je do toga došlo planski, i jasno je kako je Rusiji bilo u interesu generirati krizu u Bosni i Hercegovini”, smatra vanjskopolitički analitičar.

Također, rekao je da je nejasno na kraju do kud je Dodik spreman ići, i tko ga je u tom putu spreman pratiti.

“Raspetljavanje te priče gledat ćemo navjerojatnije krajem godine kada ponovno na dnevni red dođe pitanje produljenja misije EUFOR-ALTHEA koja ima vitalnu ulogu u očuvanju mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini”, kaže Avdagić i dodaje: “Zapad mora biti spreman na nekooperativnu ulogu Rusije i unaprijed imati spremne odgovore i najavu kako će se djelovati. Samo takav pristup obeshrabrit će prije svega sve one u BiH koji misle asistirati nekonstruktivnom djelovanju i ugrožavati stabilnost zemlje. Nažalost, zbog svega rečenog, ozbiljnije reforme i rasprave o boljem ustrojavanju Bosne i Hercegovine opet su na čekanju”.

Također, mišljenja je da će Hrvatska morati staviti stanje u BiH na dnevni red Europske unije.

“Kosovo je daleko više u fokusu, ali primarno balkansko žarište na kojem se ne smije dopustiti novo rasplamsavanje požara je Bosna i Hercegovina. Za Zapad će biti skupo djelovati reaktivno, najmanje skupo, najednostavnije i nabolje za sve je djelovati vrlo oštro preventivno”, rekao je za kraj Denis Avdagić. .

