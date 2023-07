“U 7 Plenkovićevih godina ovakva afera nije viđena, po lakoći i bezobrazluku”

Podijeli :

O viškovima plina koje je HEP prodavao i po jedan cent u Newsroomu je govorio Goranko Fižulić, bivši ministar gospodarstva.

“U proteklih sedam Plenkovićevih godina smo se nagledali svakakvih afera, ali mislim da nijedna nije bila ovako jednostavna za razumjeti s jedne strane, a s druge strane toliko bezočno bezobrazna. Uopće ideja da se takvo što može dogoditi i da to može proći mimo javnosti – to je apsurdno”, započeo je Fižulić.

Šest aktera umiješano u aferu

Bivši ministar gospodarstva naveo je da je šest aktera uključeno u aferu. “U tu aferu su umiješani HEP, HROTE, Plinacro, Vlada, HERA i Ministarstvo gospodarstva.”

Navodi da je sve dokumentirano i dodaje da Plinacro ne snosi odgovornst, ali da svi ostali imaju svoj dio odgovornsoti. Navodi i da regulatori ne rade svoj posao. “Ako ga i rade, rade ga po prisili i na mig Banskih dvora i uvijek sa zakašnjenjem.”

“Cijena plina je još koncem cožujka pala isod ove ugovorene cijene između HEP-a i INA-e. Znači tri mjeseca HEP kupuje plin po cijeni koja nije tržišna i HEP tri mjeseca ništa od tome ne kaže i nikoga ne obavijesti”, kazao je Fižulić.

Ponovno se dotaknuo i pitanja odgovornosti u ovom slučaju. “Frane Barbarić je još jučer trebao otići iz HEP-a, on i cijela vertikala koja brine o plinskom biznisu su trebali otići! Gdje je druga njihova odgovornost? U tome što su kupovali količine koje im ne trebaju. Plina ima i više nego dovoljno, skladišta su puna, zbog čega HEP kupuje plin?!”

HEP je najprije tvrdio da je obavijestio ministarstvo o viškovima, no isti dan navečer, ministarstvo je demnatiralo HEP.

“Prvo, HEP je trebao alarmirati da im je cijena previsoka još u travnju. Pod dva, trebao je najkasnije koncem travnja ili početkom svibnja vidjeti da taj plin koji preuzima jednostavno ne treba. Zašto se to sve skupa dogodilo? Dolazimo do toga da oni koji su znali što će se dogoditi znali konačni rezultat i znali su da se može na takvom poslu polučiti poprilična zarada i da im zbog uredbe Vlade nitko neće moći napraviti ništa”, rekao je Fižulić.

Bivši ministar navodi da su tri moguća scenarija zašto je došlo do ove afere. Dakle, prema Fižuliću, prvi razlog zašto je do ove situacije došlo jest da je netko znao i namjerno to radio da bi pribavio materijalnu korist.

“Drugo, može se raditi o totalnom neznanju, nemaru što je jednako grijeh kao ovo prvo, ali nitko ništa nije strpao u džep osim onih koji su kupili i preprodali. Treće, što je najgore, da je to zamišljeno, a što proizlazi iz izjava Butkovića i Milića koji tvrde da treba gledati širu sliku, kad je plin bio skuplji i kad su ospkrbljivači trpjeli gubitke”, istaknuo je Fižulić.

“Ispada kao da ste se vi onda patili i mi vam sad vraćamo, pa nije to privatna prćija pa se sad može dogovarati na taj način s privatnim poduzetnicima. Pa to je užas. Ovakva afera u sedam godina Plenkovića nije viđena, po lakoći i bezobrazluku!”

“Donese li Vlada sutra uredbu, priznat će da je pogriješila”

Ističe da Barbarić treba dati otkaz ili ga NO treba smijeniti, a da isto vrijedi i za ministra Davora Filipovića.

“Isto treba napraviti i ministar gospodarstva jer uredba nije izmijenjena i donesena na vrijeme. Netko je debljao profite INA-e preko HEP-a. Dalje su odgovorni HROTE i HERA – kad su oni prvi put uočili što se događa s viškovima plina i koga su informirali. HERA je tu da štiti javni interes. Ako su žmirili, zašto su žmirili? Ispada da u Hrvatskoj ne trebamo regulatore jer svaki put kad se dogodi ovakva devijacija, malverzacija, regulatori kažu mi nismo odavde ili mi smo pisali; pa kad ste pisali?!”, navodi Fižulić.

Ministar Butković i glasnogovornik Vlade Milić poručili su da će Vlada na sjednici u četvrtak riješiti ovo pitanje.

“Ako Vlada sutra donese uredbu, a donijet će, priznat će da je pogriješila. Zakasnila je barem tri mjeseca”, zaključio je Fižulić.

