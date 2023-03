Slijedi li moguće pomirenje Plenkovića i Milanovića? “Ne bih to isključio”

Podijeli :

Nakon najnovije runde u sada već godinama dugom okršaju Milanović-Plenković, jasnije je nego ikada: male su šanse da predsjednik i premijer ikada pronađu zajednički jezik i surađuju na temama za koje dijele odgovornost. Ovoga smo tjedna slušali međusobne optužbe za kršenje Ustava, a bivši im je predsjednik Josipović na N1 poručio da su svojim sukobom stvorili neustavnu situaciju zbog koje bi, po njegovom mišljenju, trebao reagirati Ustavni sud. U prilogu donosimo - kako, i što bi to značilo.

ZM: “Premijer se ponaša protuustavno i krši ustav”.

AP: “Protuustavno se ponaša upravo ZM”.

ZM: “Ne želi se sastati oko stvari za koje ga ustav obvezuje”.

AP: “Ustav nas obvezuje na suradnju u normalnim okolnostima, i s normalnim ljudima”.

ZM: “Ako je tako rekao, njega pitajte sta mu to znači”.

AP: “Mi njega za naše djelovanje ne trebamo”.

ZM: “A ‘ko ste to pobogu vi? Banda?”.

U istom su kadru u rijetkim, slučajnim prilikama, a i tada predsjedniku i premijeru treba – tampon zona. I tako će izgleda biti do kraja mandata.

Jer prvo je zbog rata u Ukrajini Plenković pozivao na sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost što je Milanović odbio. Onda je pozivao Milanović više puta – no to sada premijer to ne želi.

A njihov sukob, smatra bivši predsjednik, rezultira neustavnom situacijom.

“Ustavni sud, on za to ima ovlast, konstatira stanje neustavnosti, i upozori dvojicu najviših dužnosnika da moraju surađivati, ma koliko se ne voljeli”, rekao je bivši predsjednik Ivo Josipović.

Josipović: Ustavni sud može prisiliti Milanovića i Plenkovića da razgovaraju Milanović: Moja je poruka svima – pošteno s javnim novcem

Ustavni sud mogao bi, kažu stručnjaci, po službenoj dužnosti eventualno napisati izvješće ili priopćenje. Na ustavnom sudu kažu, ne komentiraju nikada izjave političara pa tako neće niti ovoga puta, no iz neslužbenog razgovara može se zaključiti da nemaju namjeru za akcijom kakvu spominje Josipović.

To ne čudi ustavnog stručnjaka Mate Palića koji smatra i da aktualna situacija nije neustavna, još. Iako nisu imenovani veleposlanici, niti novi šef VSOA-e, obalne straže.

“Ustavni sud bi tu bio u situaciji da na neki način politički arbitrira i vjerojatno procjenjuju da je mudrije u ovom trenutku se ne miješati, iako naravno kad bi stvari u nekoj perspektivi eskalirale ja to ne bi baš 100 posto isključio”, smatra Pavić.

U HDZ-u ne smatraju da postoji kriza, no za njih je krivac Zoran Milanović koji vrijeđa i, kažu, pokušava srušiti Vladu. Iako smatraju da se ponaša protuustavno – ne slažu se s Josipovićem.

“Ne vidim na koji bi način Ustavni sud tu bio neki miritelj ili arbitar, u ponašanju predsjednika, dakle u ovoj situaciji zaista ne vidim na koji način bi ovdje Ustavni sud mogao pomoći”, kaže Damir Habijan iz HDZ-a.

Pantovčak nema komentara na Josipovića, a većina oporbenih stranaka zbog odbijanja obnove komunikacije krivi premijera – i nije sigurna treba li se miješati Ustavni sud.

“Hoće li Ustavni sud reagirati ili neće, to je na njima, i ja u taj dio ja ne želim ulaziti, zato sto mislim da je ustav jasan, i mislim da se AP treba mašiti ustava i malo ga pročitati sto su njegovi zadaci, a što zadaci predsjednika”, smatra Peđa Grbin, predsjednik SDP-a.

Grbin: Plenković uzme građanima 100 kn, onda im vrati 10 pa se hvali da to daje

“Ne mislim da je dobro zazivati ustavnu krizu, mislim da bi bilo dobro da svi politički akteri, a prije svega ovdje mislim na premijera da budu odgovorni prema svojim funkcijama”, rekla je Sandra Benčić iz Možemo.

“Ne znam baš može li išta Ustavni sud, a i nemam povjerenja da bi Ustavni sud reagirao kako bi trebao reagirati u ovom sukobu koji nažalost opterećuje funkcioniranje države”, dodaje Nikola Grmoja iz Mosta.

“Moraju surađivati, bez obzira na svoje osobne amozitete, moraju to potisnuti i stvarno je vrijeme da to netko razriješi, moguće Ustavni sud”, rekao je gradonačelnik Splita, Ivica Puljak.

Eventualna konstatacija Ustavnog suda bila bi zapravo samo poruka i ne bi riješila sukob.

