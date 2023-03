Tomašević za N1 o toplo-hladnom odnosu s Plenkovićem: Naravno da postoje tenzije

Podijeli :

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević gostovao je u Dnevniku N1 gdje je komentirao izbornu Skupštinu stranke Možemo!, ali i situaciju u glavnom gradu.

Podsjetimo, Tomašević je, zajedno sa Sandrom Benčić, izabran za koordinatore stranke koji će stranku provesti kroz izbornu 2024. godinu. Benčić je pritom poručila kako je “pitanje vremena kada će preuzeti upravljanje državom”.

“Svaka stranka se bori za vlast jer to je poluga za društvene pomake. Mi smo aktivirali jer smo bili nezadovoljni politikom i građani su nam dali vlast i u Zagrebu smo skoro imali većinu. Vjerujem da možemo mijenjati državu koja je temeljna na socijalnoj pravdi, demokratičnosti i ravnopravnosti spolova i vjerujem da će građani to prepoznati”, rekao je Tomašević.

Izborna godina

Dodao je da je ovo dvojno vodstvo stranke najnormalnije u zelenim strankama diljem Europe. “Uvijek je tu jedna predsjednica, ali to vrijedi i za druga izborna tijela i na današnjim izborima su naši članovi sami izabrali bez iz kakvih primjena kvota. Kod nas mogu djelovati oni koji nisu članovi stanke, ali za ova tijela moraju biti naši članovi”, spomenuo je dodajući kako će on više baviti lokalnom politikom, ali ne samo u Zagrebu, dok će se Benčić više baviti državnom politikom.

“Dopunit ćemo sastave ovih tijela i nakon toga ide odluka za sljedeće izbore. O tome hoćemo li ići u predizborne koalicije odlučit će tijela stranke. Isto vrijedi i za post izborne koalicije. Ali jasno je da tu dolaze u obzir samo stranke od centra na lijevo. Tu je SDP svakako najozbiljniji, ali to će tek odlučiti tijela stranke. Sve je moguće, ali to nije moja odluka. Za razliku od drugih stranaka, ja i Benčić ne krojimo izborne liste, nego to rade svi članovi putem predizbora. Tako sam i sam postao kandidat za gradonačelnika”, objasnio je Tomašević.

“To nam je prvi test i to je jako bitan iskorak za stranačku demokraciju u Hrvatskoj”, dodao je.

Što se tiče snage oporbe rekao je da slična situacija bila i prije izbora 2020. kada su bili najveće iznenađenje tih izbora. “Mi političku situaciju gradimo postepeno. Možda idemo lagano, ali idemo daleko. Sposobni smo parirati Plenkoviću, u sinergiji s drugim progresivnim opcijama”, rekao je.

Suradnja s premijerom

“Bandić je maltene telefonom određivao tko će se zaposliti do razine spremačice”

O odnosu s premijerom kaže da “naravno da postoje tenzije, ali je jasno da moraju surađivati”. “Moramo surađivati i zbog EU fondova, to je valjda svima u interesu da se taj novac potroši. Mislim da smo do sada uspjeli korektno surađivati, a da postoje konflikti, naravno da postoje, pa i na primjeru poskupljenja vode. Nekoliko desetaka gradova je bez ikakve pompe diglo cijenu vode”, rekao je Tomašević.

