Slučaj Barbarić za ministra Butkovića dokaz je da pravna država funkcionira

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković rekao je u petak da se na primjeru naloženog rušenja bespravne gradnje predsjednika Uprave HEP-a Frane Barbarića na otoku Hvaru pokazuje da pravna država funkcionira.

“Svi moramo poštovati zakone Republike Hrvatske. Vidio sam tu informaciju, gospodin Barbarić mora ukloniti taj svoj objekt, a ako to ne napravi, to će učiniti država. Na tom primjeru se pokazuje da pravna država funkcionira, a kako to njemu sve skupa izgleda morate njega pitati. Meni ne izgleda dobro”, rekao je Butković odgovarajući na novinarska pitanja.

Butković je u petak bio na svečanom otvaranju Interpretacijskog centra Kuće kostrenskih pomoraca u Kostreni.

Upitan o najavi privatnog projekta uvoza amonijaka preko luke Omišlja, rekao je da je o tome razgovarao s ministrom gospodarstva Davorom Filipovićem jer su u nadležnosti njegova ministarstva takvi projekti, eventualno odobrenje investicije ili inicijative, te da Filipović o tome nema informacija i da se nitko nije službeno obratio ministarstvu.

“Ako to dođe i ako dođe, treba jako dobro pogledati i vidjeti o čemu se zapravo radi jer bilo kakav potez, koji bi se napravio u ovom kraju ili bilo gdje u Hrvatskoj, a koji bi ugrozio zdravlje ljudi ili onemogućio daljnji razvoj, a u Primorsko-goranskoj županiji se događaju velike investicije, ne treba podržati”, dodao je Butković.

Upitan za komentar nastavka prosvjeda u Slavoniji, i kako riješiti taj problem, Butković je odgovorio da se s razumnim ljudima može sve riješiti.

„Ali s nekim tko je nerazuman, ne razumije i ne želi razumjeti i još je potaknut političkim impulsima, na način da određene oporbene političke stranke potpiruju i rade nemir misleći da će time dobiti bolji rezultat na izborima za Hrvatski sabor, teško je nalaziti rješenja, teško je razgovarati”, ustvrdio je.

Podsjetio je da je jučer bio sastanak u Ministarstvu poljoprivrede, da su nakon dvije odluke na Vladi, jučer donijete dodatne dvije, kako bi se olakšalo uzgajivačima pogođenima svinjskom kugom, te da je Vlada već osigurala 30 milijuna eura za štete.

“Afrička svinjska kuga je bolest za koju nije kriv nitko u Vladi, ona je zadesila i druge zemlje u okruženju. Mjere su nešto što se mora donijeti, a rezultat tih mjera je da je danas sve manje oboljelih. Nadamo se da će 14. i 15. prosinca, nakon kontrole službi Europske komisije doći do relaksacije mjera, a da bi do toga došlo, moramo se ponašati odgovorno,” zaključio je.

