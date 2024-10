Slučaj Geodezija: “Praktički svašta”

Podijeli :

"Oni imaju sto posto slučaj što se tiče Geodetskog fakulteta i što je ono tamo bilo, neki brodovi, dapače, puna podrška. Ali proširena nadležnost na postpotresnu obnovu, gdje je sasvim jasno utvrđeno da nije potrošen nijedan cent europskog novca, tu je što se nas tiče stvar jasna i nepromijenjena. Kao što vidite, od one velike buke i drame koja je bila prije parlamentarnih izbora, epilog je praktički ništa... Dimna zavjesa je bačena u hrvatski medijski i politički prostor o tome da nešto nije u redu s ministricom kulture. Mi smo ti koji smo pretrpjeli štetu. To je poanta. To je dimna zavjesa...Cijelo vrijeme imam, ja se borim principijelno, na sad više kao predsjednik Vlade nego kao čovjek, kao pravnik da se u javnost puštaju informacije da je netko kriv, ovakav, onakav...", izjavio je ovo predsjednik vlade Andrej Plenković na novinarska pitanja o sastanku s glavnom europskom tužiteljicom Laurom Kovesi.

I, eto nas opet na slučaju Geodetskog fakulteta čiji je epilog, po riječima Andreja Plenkovića, “praktički ništa”.

Praktički ništa, kaže premijer, nije se dogodilo u istrazi koja još traje. Dakle, nije gotova. Ima li premijer možda neke povlaštene informacije? Može li se na ovo gledati kao na pritisak na pravosuđe? Smeta li mu i to kao čovjeku i pravniku, ne nužno predsjedniku Vlade?

Doznajemo detalje iskaza Nine Obuljen Koržinek pred istražiteljima EPPO-a

Nakon boravka glavne europske tužiteljice u Zagrebu početkom tjedna, ponovno je aktualizirano pitanje nadležnosti u slučaju koji je, sasvim opravdano, podignuo puno prašine, ma koliko se god Plenković to trudio banalizirati. Ozbiljan novac pokraden je iz Ministarstva kulture, hrvatski ili europski, sasvim svejedno, pod nedvojbenom političkom nadležnošću ministrice Nine Obuljen Koržinek. Uhićen je jedan od njenih najbližih suradnika koji je s pajdašima s Geodetskog fakulteta, sumnjaju istražitelji, planirao i proveo teška kaznena djela.

Što je znala ili nije znala njegova šefica, zanimljivo je sada pratiti i kroz iskaz dan istražiteljima koji je N1 ekskluzivno objavio ovaj tjedan. U njemu kaže da joj je krajem 2022. prineseno pažnji da se 3D snimanje želi naplatiti i za zgrade koje su već snimane. Četvrta po redu rata, još 25 milijuna na do tada već plaćenih 19 milijuna, zato nije isplaćena. “U to smo vrijeme”, kaže ministrica u iskazu “bili fokusirani na povlačenje novca iz Fonda solidarnosti, te smo se ovim odlučili baviti kasnije”. Ali tada su pazili da se sredstva preknjiže i da ne budu na EU nego HR stavci.

Habijan o sukobu nadležnosti s EPPO-om: To rješava glavni državni odvjetnik

Dapače, još u trenutku dok su medijima govorili da lažu i sprežu, novac je bio na EU stavci. Istovremeno, ministrica je cijelu 2023. godinu tvrdila da je sve u redu, da ima potpuno povjerenje u svoje suradnike i da bi “sve isto opet napravila”. Ovo zadnje konkretno bilo je na sasvim bezazleno pitanje je li njen propust što barem kontrole u ministarstvu nisu bile bolje.

S datumima i dalje ima suštinskih problema pa smo tako saznali da je potpisala antedatirani dokument na kojem postoje dva različita pečata. Je li i to praktički ništa?

Puno je pitanja ostalo neodgovoreno, a po svemu što smo ovaj tjedan čuli i vidjeli jasno je da Plenković ne odustaje od spora nadležnosti, EPPO slučaj gura dalje prema optužnici, a konačnu odluku donosi Glavni državni odvjetnik.

I dok su se, dok se kralo i muljalo, svi pravili nenadležni, sada kada se istražuje, svi bi rado da je istraga baš pod njihovom kontrolom. Pogotovo dok u njoj ima “praktički svašta”.

