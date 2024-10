Na služenje vojnog roka prijavilo se dvostruko više ročnika nego lani. “Povećao se interes”

Podijeli :

Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Na dragovoljno služenje vojnog roka u Požegu je ovaj mjesec pristiglo 299 mladića i djevojaka, najviše u zadnjih pet godina. To je još uvijek manje u odnosu na razdoblje od prije desetak godina, kada je u jednoj generaciji znalo biti po 400-500 ročnika, ali i daleko više nego, primjerice, u lipnju prošle godine, kada je domovini prisegnulo samo 56 "dragovoljaca".

Iz MORH-a su precizirali kako je broj ročnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju u odnosu na prošlu godinu porastao čak 117 posto! Naime, lani je vojsku odslužilo 326 ročnika, a ove godine, uključujući posljednji, 44. naraštaj, bit će ih 707. Od ukupnog broja novopristiglih, njih 41 ili 14 posto su djevojke. Posljednji put ročnika je bilo više u veljači 2020. – 345.

Anušić otkrio kada počinje obvezni vojni rok

“Iznimno me veseli sad već kontinuiran porast broja ročnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju. Ponosan sam što su mladići i djevojke sve više zainteresirani da svoju budućnost grade upravo u pobjedničkoj Hrvatskoj vojsci. Porast interesa potvrđuje da su odluke koje smo donosili u zadnjih gotovo godinu dana bile pogođene” poručio je ministar obrane Ivan Anušić.

Istaknuo je kako su svim djelatnim vojnim osobama plaće podignute u prosjeku 30 posto. Od 25 do 30 posto podignute su i dnevnice hrvatskim vojnicima u misijama, operacijama i aktivnostima, dok je naknada za dragovoljno služenje povećana sa 700 na 900 eura. Dodao je kako povećanom interesu mladih ljudi za vojnu službu pridonosi i kontinuirano ulaganje u opremanje i modernizaciju Hrvatske vojske.

Bauk kritičan: Više ćemo vremena provesti u emisijama o vojnom roku nego vojnici u njemu

Interes mladih u Hrvatskoj za dragovoljno vojno osposobljavanje nekada je bio tako velik da su kandidati morali povlačiti veze da ih se primi. Međutim, u posljednjih nekoliko godina primjetno je drastično smanjenja broja ročnika. Isprva se taj trend djelomično pripisivao otežanim uvjetima obuke zbog pandemije koronavirusa, no brojke govore kako je on nastavljen i nakon izlaska iz “novog normalnog”. Sve do ove godine.

“Činjenica je da se povećao interes za dobrovoljno služenje vojnog roka, a moguće je da je na to utjecalo i vraćanje redovnog služenja, u stilu bolje da se javim dobrovoljno pa opet imam nekakav benefit nego da me pokupe”, komentirao je za Večernji list vojni analitičar dr. sc. Marinko Ogorec.

Inače, građanima nekoliko županija između 40 i 55 godina starosti proteklih su dana na kućne adrese stigli pozivi za obuku pričuvne komponente Oružanih snaga, koja traje između 10 i 12 dana. Ukupno je pozvano 408 pričuvnika na osposobljavanje. Iz MORH-a kažu da je riječ o redovnom ciklusu.

