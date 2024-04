Smije li se maloljetnicima slati poziv za upis u vojnu evidenciju? Evo što kaže pravobraniteljica

Podijeli :

Davor Javorovic/PIXSELL

Od 18. ožujka do 17. svibnja provodi se uvođenje vojnih obveznika u vojnu evidenciju i odnosi se na sve muške hrvatske državljane koji u kalendarskoj godini navršavaju 18 godina i imaju prebivalište na području Hrvatske. No, to je izazvalo određene prijepore.

Konkretnije, postavlja se pitanje je li u skladu sa zakonskom regulativom da Ministarstvo obrane (MORH) pozive šalje maloljetnicima, a ne njihovim zakonskim zastupnicima, što su najčešće roditelji.

Prenosimo odgovor pravobraniteljice u cijelosti:

“Odaziv na poziv za upis u vojnu evidenciju obveza je svih hrvatskih državljana, muških osoba koje u kalendarskoj godini navršavaju 18 godina. Navedena obveza, definirana Zakonom o obrani, u skladu je s Ustavom RH koji propisuje vojnu obvezu i dužnost obrane Republike Hrvatske svih za to sposobnih državljana, pod uvjetima određenim zakonom. S druge strane, Konvencija o pravima djeteta u članku 38. propisuje obvezu država stranaka da se suzdrže od novačenja osoba mlađih od 15 godina u svoje oružane postrojbe. Pri novačenju osoba koje su navršile 15 godina, ali su mlađe od 18 godina, države stranke trebaju nastojati dati prednost najstarijima.

Smije li MORH poziv za upis u vojnu evidenciju slati maloljetnicima? Oglasio se AZOP

Prema članku 47. Ustava Republike Hrvatske vojna obveza i obrana Republike Hrvatske dužnost je svih za to sposobnih državljana. Sukladno Zakonu o obrani (Narodne novine, 73/13, 75/15, 27/16, 110/17, 30/18-Odluka Ustavnog suda RH, 70/19) državljani Republike Hrvatske imaju dužnosti i prava sudjelovati u obrani na organiziran način u skladu s odredbama Zakona. Prema članku 20. Zakona o obrani vojna obveza nastaje u kalendarskoj godini u kojoj državljanin Republike Hrvatske navršava 18 godina života. Upis u vojnu evidenciju obvezan je za sve hrvatske državljane – muške osobe koje u kalendarskoj godini navršavaju 18 godina.

Slijedom navedenog, Ministarstvo obrane objavilo je u ožujku ove godine da će se u periodu od ožujka do svibnja 2024. godine provesti redovno obvezno godišnje uvođenje u vojnu evidenciju vojnih obveznika na području Republike Hrvatske. U svojoj objavi naveli su da je upis u vojnu evidenciju obvezan sukladno Zakonu o obrani za sve hrvatske državljane, muške osobe koje u ovoj godini navršavaju 18 godina, odnosno za mladiće koji su rođeni 2006. godine.

Sukladno Zakonu o civilnoj službi (Narodne novine, 25/03) nadležni ured za obranu dužan je novaka prilikom upisa u vojnu evidenciju pisanim putem cjelovito upoznati s njegovim ustavnim i zakonskim pravima da može na temelju prigovora savjesti podnijeti zahtjev za civilnu službu.

Zaključno, ne nalazimo da navedeno postupanje MORH-a ugrožava najbolji interes gotovo punoljetnih dječaka.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Nedostaje nam i vojnika. Pitali smo MORH mogu li stranci biti u Hrvatskoj vojsci Puhovski otkrio koje tri stranke imaju dobru kampanju: “Drugi su negledljivi”