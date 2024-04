Matić o biskupima: Gdje su bili 30 godina? Sad su se odlučili miješati, treba ih biti sram

Podijeli :

Član Predsjedništva SDP-a i eurozastupnik Predrag Fred Matić u N1 Studiju uživo s Igorom Bobićem komentirao je političke aktualnosti vezane uz parlamentarne izbore 17. travnja.

Fred Matić Milanovića zove Sabahudin

Nositelj je liste koalicije “Rijeke pravde” u petoj izbornoj koaliciji, što bi nekome možda bilo previše jer ima već dovoljno obveza. Ali, ako uđe u Hrvatski sabor, neće moći ostati i u Europskom parlamentu.

“Naš glavni konkurent je HDZ, koji na listi ima deset ministara, koji ne žele u Sabor. Imaju i župane, što ne bi smjeli. Zato, gledam prvo ono što dolazi, a nakon toga ćemo vidjeti sve ostalo. Stranka uvijek stava najjače ljude na liste”, objasnio je Matić.

No, njegov stranački kolega Tonino Picula nije htio na listu jer smatra da bi to zbunilo birače. Ali, to je tema za njega, Matić je u svojoj petoj izbornoj jedini, pod koju spada i Vukovarsko-srijemska županiji. Gdje su HDZ i Domovinski pokret najjači.

“Kako bi se reklo, u neprijateljskom smo okruženju, ali imamo se zašto nadati. Vjerujem da će se ljudi probuditi. Neka se HDZ i DP međusobno potuku, mi ćemo gledati sebe i što ponuditi ljudima. Morano probuditi građane, kroz dvije emocije – bijes i nadu. Bijes jer ovako više ne ide. Kad će ljudima biti jasno da ako ti troje djece od u inozemstvo, ne možeš se zahvaliti HDZ-u na boljem životu. Ako SDP u Slavoniji postigne dobar rezultat, to je i pobjeda na državnoj razini.”

Pitanje je kako Slavonija ostaje utvrda HDZ-a, iako je toliko ljudi otišlo.

Milanović o HDZ-u: Izgleda da je nešto u tom kartelu toliko krivo projektirano, da ima pogrešne tvorničke postavke

“Nemam racionalno obrazloženje. Pokušao sam to kroz navijači dio, za Hajduk sam i možda bi mi bilo bolje promijeniti klub. Ali, život nije navijanje, ovdje se radi o ekonomskom opstanku. Ako HDZ opet pobijedi, ne pretjerujem, ni kruh se neće moći kupiti bez stranačke iskaznice”, uvjeren je Matić.

Napomenuo je i da Slavonci i Baranjci prečesto žive u prošlom stoljeću, da bi trebali početi živjeti u ovom.

“Još uvijek misle da ih proganjaju četnici i UDBA. Od udbaša je živ još Joža Manolić, valjda im nije on problem?”

Kazao je i da se europski novac nije potrošio na razvoj gospodarstva ili poljoprivredu.

“Slavonija se nekad zvala žitnicom Europe, a sad je sirotinja. Gori smo maltene od Gaze. U selima oko Vukovara ljudi se žale da nemaju gdje raditi”, naglasio je Matić i poentirao:

Fred Matić: Ressler je trbuhozborac svog šefa i pokušava biti njegova kopija

“Mi nismo nešto sjajno ili posebno, ali smo za ove televizor u boji. Bar ne krademo, nećemo krasti. Naša zadaća je objasniti ljudima da se ne moraju bojati, mi ćemo im pružiti nadu da se razvijaju i da žive bolje. Bit ćemo pošteni i ako to nije dovoljno, ne znam što bi bilo.”

Na kraju se osvrnuo na Hrvatsku biskupsku konferenciju (HBK).

“Crkvu poštujem, ali sad su se našli moralizirati, a šutjeli su oko svega što se događalo, oko šatora, lopovluka, korupcije, raznih cirkusa i anomalija kroz proteklih 30 godina… Zbog toga ih treba biti sram. Moj respekt prema njima je smanjen, da ne kažem da ga nemam. Miješati se direktno u politiku… Gdje je Ustavni sud da to komentira? Obraćaj se svojim vjernicima, ne miješaj se u politiku. Neka se prijave na izbore, neka postanemo Iran. U takvoj zemlji gdje bi oni pobijedili, više ne bih živio.

