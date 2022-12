Snažan potres pogodio BiH, osjetio se i u Hrvatskoj

Potres magnitude 4,4 po Richteru s epicentrom nedaleko Stoca osjetio se u 21,05 sati na širem hercegovačkom području i na dubrovačkome primorju.

Oko pet sekundi podrhtavalo je tlo te je izazvalo uznemirenost kod građana.

Kako su izvijestili iz Federalnog seizmološkog zavoda, njihovi uređaji su zabilježili potres čija je magnituda iznosila 4,4 po Richteru.

Potres se osjetio na širem području Hercegovine i južnom dijelu Hrvatske. Za sada nema dojava o štetama ili eventualnim posljedicama.

Takvi potresi izazovu štetu na slabije građenim objektima.

Seizmološka služba Hrvatske objavila je pak da je potres kod Nevesinja bio magnitude 4.5.

EMSC je prvo objavio da je potres bio magnitude 5.1, a kasnije je to korigirao na 4.5 po Richteru.

Sjedočanstva korisnika aplikacije EMSC tek stižu.

#Earthquake (#zemljotres) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M5.1 || 20 km E of #Stolac (Bosnia & Herzegovina) || 4 min ago (local time 21:05:07). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/NHNeTTQUY0