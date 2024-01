Spajanje u 2024.: Dva blagdana padaju na isti dan, no zato ostatak godine obećava

Podijeli :

Spajanje blagdana, odnosno neradnih dana s vikendima, uzimajući slobodne dane ili mini godišnje odmore kako bi premostili par dana i dobili i čitav tjedan odmora, omiljeni je sport koji će mnogi prakticirati i u 2024. godini. Obitelji s djecom, ta će spajanja pokušati spojiti i sa njihovim 'neradnim' danima u školi, odnosno školskim praznicima kako bi zajedno otišli na neki izlet ili planirali zajednička druženja. Naravno, oni koji to mogu napraviti i čiji posao/poslodavac to može dozvoliti.

Pogledom na kalendar 2024. godine, mjesta za spajanja će itekako biti obzirom da većina blagdana i praznika pada u dane tjedna, a bit će tu i nekoliko pruduženih vikenda za koje i ne trebate koristiti godišnje odmore ili neradne dane. Nezgodan je tek jedan spoj u svibnju; 30.5. 2024. godine na isti su dan dva neradna dana – Dan državnosti i Tijelovo, no obzirom da je riječ o četvrtku, uzimanjem godišnjeg u petak spajanje s vikendom je lako i smiješi vam se odmor od četiri dana.

No, krenimo redom. Prvi dan nove 2024. godine pada na ponedjeljak, što samo za jedan dan skraćuje prvi radni tjedan u godini, obzirom da su Sveta tri kralja u subotu 6. siječnja. Uskrs je u idućoj godini vrlo rano, zadnju nedjelju u ožujku, pa je prvi radni tjedan u travnju kraći za neradni ponedjeljak. No, prvo veće spanjanje, oni koji to mogu ostvariti, mogu planirati za početka svibnja obzirom da Praznik rada pada na srijedu – dva dana godišnjeg prije ili poslije srijede i može se dobiti mini godišnji od pet dana.

U kolovozu će Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, obzirom da je 5. kolovoz u ponedjeljak, radni tjedan sratiti na četiri dana, ali se zato mogućnost dužeg odmora smiješi uz Veliku gospu koja pada na četvrtak. Naravno, ukoliko tada niste ionako na godišnjem odmoru. Pruženi vikend imat ćemo na Dan svih svetih, obzirom da pada na petak, te na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata koji se obilježava u ponedjeljak 18.11. Božićni bi blagdani većini u 2024. godini mogli biti prava čarolija – obzirom da Božić pada na srijedu, Sveti Stjepan na četvrtak, pa treba samo premostiti taj petak i spojiti blagdansko uživanje s vikendom, piše Večernji list.

1.1. Nova godina – ponedjeljak

6.1. Sveta tri kralja – subota

31.3. Uskrs – nedjelja

1.4. Uskrsni ponedjeljak – ponedjeljak

1.5. Praznik rada – srijeda

30.5. Dan državnosti i Tijelovo – četvrtak

22.6. Dan antifašističke borbe – subota

5.8. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja – ponedjeljak

15.8. Velika Gospa – četvrtak

1.11. Dan svih svetih – petak

18.11. Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata – ponedjeljak

25.12. Božić – srijeda

26.12. Sveti Stjepan – četvrtak

