Spajić: “HOS je zaslužan što danas u Saboru sjede Benčić, Pupovac i Zekanović”

Podijeli :

N1

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Daniel Spajić gostovao je u N1 studiju.

U Saboru je danas zastupnik Mosta Miro Bulj poručio: “Hrvatskim braniteljima zabranjujete legitiman pozdrav. Ja ga ponavljam – ‘Za dom spremni’“. Na to mu je odgovorio Davorko Vidović (Socijaldemokrati) rekavši: “Bulj je sve nas branitelje izjednačio s onima koji podržavaju ‘Za dom spremni’. Veliki dio nas branitelja nikad nismo stajali iza tog pozdrava, borili smo se za demokratsku državu, a ne za ustašku tvorevinu”.

UŽIVO Ostavka Vanje Marušić: “Ne znam da bi si dopustila takav banalan propust” Sukob zbog ZDS-a: “Ja sam bio na pravoj strani, a ti nisi bio gdje si trebao”

Daniel Spajić se u N1 studiju osvrnuo na tu raspravu i rekao sljedeće: “Uvijek se to stavi u kontekst kada treba napraviti podjele u Saboru među ljudima koji su zajedno branili hrvatsku državu kao Davorko Vidović i Miro Bulj. HOS je branio državu u ratu da bude demokratska država kakva je danas. HOS je zaslužan što danas u Saboru sjedi gospođa Sandra Benčić i gospodin Milorad Pupovac i Hrvoje Zekanović ili bilo tko drugi. Hoćemo li sada reći da HOS nije sudjelovao u obrani Domovinskog rata. To nije korektno. Oni uvijek naprave to da povežemo sve s Drugim svjetskim ratom. Mi još malo nećemo smjeti u na ulici reći bok jer će to netko povezati s Hitlerom u Drugom svjetskom ratu”.

Komentirao je i ostavku Vanje Marušić, šefice USKOK-a: “Meni je to jako čudno. Jako mi je čudno da se naša država što se tiče korupcije raspada. Nemate poru u društvu gdje nije ušla korupcija. Državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek, koju ja inače zovem odvjetnica HDZ-a, je žena koja je jednom tjedno na briefingu kod Andreja Plenkovića. To nije normalno. Ni u jednoj uređenoj zemlji EU-a to se ne događa. Treba vidjeti koji su tu razlozi. DORH je pod utjecajem HDZ-a. Svaki državni odvjetnik u svakoj županiji drži predmete po ladici od političara stare 20 godina”, kaže Spajić.

Na pitanje o tome postoje li indicije da će Domovinski pokret biti postizborni partner HDZ-a, odgovara: “To je jedan veliki spin koji je ubačen u medijski prostor iz izjave gospodina Ivana Penave“.