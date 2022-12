Spremate se na doček Vatrenih? Dobro se obucite, temperature idu ispod nule

Podijeli :

Izvor: Pixsell

Donosimo vremensku našeg meteorologa Bojana Lipošćaka.

Ciklonalna aktivnost s Atlantika približava se zapadnoj obali Europe nad kojom je anticiklonalno polje visokog tlaka. Hladan zrak anticiklone

potisnuo je tople vlažne zračne mase sredozemne ciklone prema jugu – obali Afrike i istoku – nad Crno more.

Danas će biti djelomično sunčano i prohladno, na Jadranu će biti više sunčanih razdoblja uz jaku, a u podvelebitskom primorju i olujnu buru.

Najviša popodnevna temperatura u unutrašnjosti od 0 do 4, na sjevernom Jadranu od 8 do 10, a na srednjem i južnom od 12 do 16C. Bura na Jadranu podkraj dana u sabljenju.

Poslijepodne i navečer u Zagrebu temperatura oko -3C pa ako mislite na doček hrvatskih nogometaša, dobro se obucite.

Do kraja tjedna vrijeme će biti promjenljivo oblačno

U ponedjeljak prognoziramo djelomice sunčano vrijeme s jutarnjom maglom. Noć hladna pa će ujutro biti mraza i uz obalu Jadrana, a u

unutrašnjosti na 5 cm iznad tla prognoziramo temperature do -15C. Jutarnja temperatura u meteorološkom zaklonu na 2 metra iznad tla u

unutrašnjosti od -6 do -2, na Jadranu od 5 do 8C.

Poslijepodne promjenljivo oblačno i prohladno uz slab sjeveroistočnjak u unutrašnjosti, a na Jadranu slab sjeverozapadnjak. Najviše dnevne

temperature u unutrašnjosti od 2 do 5, na sjevernom Jadranu od 8 do 10, a na srednjem i južnom od 12 do 16C.

Do kraja tjedna vrijeme će biti promjenljivo oblačno s kraćim sunčanim razdobljima i jutarnjom maglom. Temperature zraka do sredine tjedna u

malom porastu. U unutrašnjosti jutarnje temperature oko 3C, a najviše dnevne do 8C. Na Jadranu u drugoj polovini tjedna će zapuhati slabo jugo te će se i naoblačiti, a slaba kiša moguća je na sjevernom i srednjem Jadranu u četvrtak i petak. Na Jadranu noćne temperature oko 8, a najviše dnevne do 12C. Za vikend promjenljivo oblačno razmjerno toplo uz malu vjerojatnost za slabu kišu.

Zahlađenje uz snijeg prema sadašnjem razvoju meteoroloških prilika prognoziramo od 27. 12. 2022. tako da će bar za dio zimskih praznika biti zimski ugođaj.