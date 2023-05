Šterc: Ne smijemo kažnjavati žene kada odu na porodiljni dopust

Podijeli :

Demograf Stjepan Šterc u Novom je danu komentirao novu demografsku strategiju, tržište rada, iseljavanja, a dotaknuo se i prekrajanja izbornih jedinica i njihovog mogućeg utjecaja na kretanje stanovništva.

Komentirajući najave povećanja dječjeg doplatka i podizanja naknada za roditelje Stjepan Šterc je rekao:

“U sedam godina koliko je Hrvatska izgubila prirodnim putem, iseljavanjem, i sad se najavljuje demografska strategija… Moram priznati da ne znam tko na njoj radi. Sve se čini zbog dojma u javnosti kao da se nešto radi iako je stoput izgovoreno da je to strateški problem. Ovo što se najavljuje oko doplataka i slično, to je demografski standard o kojem ne treba ni razgovarati. Ne smijemo kažnjavati žene kada uđu u porodiljsko razdoblje, trebale bi imati istu plaću, nezaposlene žene bi trebale imati naknadu, a one s manjom plaćom od prosječne bar prosjek.”

Smatra da će se ovakvom strategijom samo dijelom zaustaviti negativni trendovi:

“Hrvatska je u nevjerojatnom prirodnom padu – u dvije godine smo izgubili preko 50.000 ljudi prirodnim putem. To je nevjerojatno i to je više umrlih nego rođenih. Izgubili smo broj stanovnika više nego što ih ima Ličko-senjska županija. Ti negativni trendovi će imati oscilacije i time će se politika hvaliti, ali trend u Hrvatskoj s obzirom na starost teško se može ovakvim tehničkim mjerama zaustaviti.”

“Kad gledate Europu i potrebe za radnog snagom razvijenih zemalja, pitate se hoće li iseljavanje stati jer Europi nedostaje nekoliko milijuna radnika i potrebe za iseljavanjem će biti stalne”, dodaje.

Pojasnio je nekoliko modela demografske revitalizacije te je istaknuo model investiranja i poticajne porezne modele kao najbolje varijante za povratak iseljenika.

Razlike u gustoći naseljenosti vide se i u krizama s upisima u vrtiće. “Zagreb sa svime privlači stanovnike iz ruralnih područja. Lokalne sredine nisu mogle čekati odluke na nacionalnoj razini pa nude razne pogodnosti i poticajima iz lokalnih proračuna – od davanja zemljišta ili novca mladim obiteljima, oslobađanje od komunalija ili prijevoza”, rekao je Šterc te naglasio da kategorija “sloboda u vremenu i prostoru” postaje jako bitna.

“Hrvatska je sigurna zemlja i to je jako bitno, i kroz to se mora poticati revitalizacija”, kaže Šterc i dodaje: “Smanjivanje prireza će direktno utjecati na lokalne sredine i njihove mogućnosti.”

