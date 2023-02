Podijeli :

Demograf Tado Jurić u Dnevniku N1 televizije komentirao je je li Hrvatska stara nacija, a osvrnuo se i na iseljavanje stanovništva iz Hrvatske te mjere kojim bi se to moglo pokušati zaustaviti.

“Stara smo nacija u svakom slučaju, to pokazuje i Eurostat i DZS. Primjerice, 70-ih smo imali prosjek godina 30, a sad je to 44. Svaki peti Hrvat je iznad 65 godina, a da bi imali zdravu demografsku strukturu morali bi imati dvostruko više onih do 16 godina nego što je sada situacija”, ističe demograf Jurić.

“Nitko ne žali što imamo sve više starijih, ali to otvara pitanje kako zadržati funkcionalan zdravstveni i mirovinski sustav”, dodao je.

“Dječji doplatci i porodiljne naknade neće nam riješiti problem demografije”

Dodaje da imamo 10 posto manje učenika i devet posto manje studenata od ulaska Hrvatske u EU.

“Često se zaboravlja najvažniji problem, a to je da smo u zadnjih 30 godina umirovili radno sposobnu populaciju i zato smo došli u situaciju da proizvodimo tri puta manje od njemačkog kolektiva. Dakle, 40 posto našeg radno sposobnog stanovništva ne radi, ne proizvodi ili je u prijevremnoj mirovini ili radi na crno ili iznajmljuju”, istaknuo je.

No, dio umirovljenika i dalje mora raditi zbog niskih mirovina, a Jurić dodaje da zbog toga, između ostalog, nikome ne mogu rasti plaće.

“Plaća je vezana uz produktivnost populacije. Hrvati kao nacija su tri puta manje produktivni od Nijemaca, tako nam je i plaća u prosjeku tri puta manja”, pojašnjava demograf.

Osvrnuo se i na odlazak Hrvata u druge zemlje u potrazi za boljim životom, standardom i uvjetima. Navodi da su dvije mjere koje bi trebalo imati na umu.

“Jedna je rad na daljinu – pasivni krajevi u kojima je pretežno starija populacija ne može se nikako revitalizirati, ali se može omogućiti jednom dijelu stanovništva da preseli u te krajeve, tamo bi mogu kupiti nekretninu za 30-ak tisuća eura. Druga mjera je dječji doplatak. Dok ne počnemo nagrađivati ponašanje koje dovodi do revitalizacije populacije, nećemo ništa moći postići”, objasnio je Jurić.

