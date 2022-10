Štern: Bojim se da će doći do velike nestašice dizela

Podijeli:







Izvor: N1

Stručnjak za energetiku, Davor Štern, gostovao je u N1 studiju uživo i komentirao najave rasta cijene plina.

Štern je rekao da teško Vlada može spriječiti rast cijena goriva.

“Dizel je poskupio, poskupjet će još više i bojim se da će doći do nestašice dizela. Naime, ovo što se dogđa u Europi s dizelom je očekivano i objašnjivo, ali to nam ne pruža neku utjehu. U Francuskoj je izvanredna situacija, od šest rafinerija pet ne radi, radnici su u štrajku, dizela nedostaje na tržištu, istovremeno se radi skupog plina dizel koristi za proizvodnju energije. Kad se spoji sve to, doći će do velike nestašice dizela, a istovremeno do porasta njegove cijene. Koliko će Vlada moći spriječiti to – bojim se da će to biti skokovite promjene”, rekao je Štern.

“To nije sve, bojim se da će s dizelom biti još puno problema, pogotovo ovaj tjedan, dok se ne okonča štrajk u Francuskoj”, dodao je.

Hrvatska, rekao je energetski stručnjak, nema ništa s francuskim rafinerijama, ali imala bi rješenje, da ima aktivnu rafineriju.

“Da imamo jednu aktivnu rafineriju, kao što je Rijeka, koja radi punim pogonom na bazi uvozne nafte, čija cijena pada, imali bismo dizela koliko hoćemo. Međutim, da bi se to dogodilo, treba doći do dogovora s drugim većinskim vlasnikom u Ini. Mislim da farse s Inom trebaju prestati i da trebamo naći konačno rješenje kako koristiti Inu za dobrobit hrvatskog gospodarstva”, rekao je Štern.

“Trebamo shvatiti da imamo alate uz svojim rukama, samo ih trebamo upogoniti”, dodao je.

