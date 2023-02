Štimac: Ćiri sam pripremao iznenađenje za rođendan

Podijeli :

Izvor: N1

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Igor Štimac gostovao je u Dnevniku N1 televizije u kojem se prisjetio velikog trenera Ćire Blaževića koji je jutros preminuo.

“Ovo jutro nas je sve zatekla tužna vijest i zato je ovaj dan cijeli turoban i tužan. Ako kažem da mi je bio kao otac, onda nisam previše rekao. Ćiro bio mi je bio i učitelj i osoba od koje si mogao puno učiti samo gledajući ga što radi i kako se odnosi prema ljudima. Svojim je potezom i ponašanjem uvijek uspio pridobiti prijatelja i simpatizera”, rekao je Igor Štimac.

Navodi kako su se zadnji put čuli prije par mjeseci.

Troskot: “Guverner Vujčić živi u nerealitetu, cijene će još rasti” Orešković objavila pisma nepoznatog pošiljatelja: “Junačina polupismena!”

“Pripremao sam mu iznenađenje za rođendan. Trebao sam sutra doletjeti u Zagreb da ga vidim prije odlaska u Indiju, ali to se nažalost nije uspjelo ostvariti. Ćiro me je naučio da treba biti ponizan, biti domoljub, paziti na ljude oko sebe i biti čovjek. On je bio dobar slušatelj, svaki put kad je s bilo kim razgovarao, postavljao je pitanja. Prikupljao je informacije i stvarao je mišljenje. Uvijek je imao mišljenje i bio je čvrstog stava, ali više je volio slušati nego pričati”, kazao je bivši nogometaš.

Navodi kako su Ćiro i on ipak imali neke razmirice u prošlosti.

“Te razmirice su bile zbog pritiska drugih ljudi iz HNS-a da me se makne iz reprezentacije. No, ta 4 mjeseca njegovog boravka u Splitu su jedni od najljepših

mjeseci u mojem životu. Ta atmosfera koju je on izgradio u tako kratkom vremenu i pune tribine navijača, to je mogao samo on”, rekao je Štimac pa je zaključio: “I mene je zvao sine, poput mnogih. Znali smo da nas voli, koliko drži do nas i koliko nas sve voli. Pamtit ću ga po tome što je bio čovjek, nije ulazio u sukobe, stvarao je prijateljstva, ali imao je i besprijekoran autoritet koji nisi smio ugroziti ni u jednom trenutku”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.