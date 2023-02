Troskot: “Guverner Vujčić živi u nerealitetu, cijene će još rasti”

Podijeli :

Izvor: N1

Saborski zastupnik Zvonimir Troskot u Newsroomu je govorio o očekivanjima od "bijelih lista" koje uskoro stupaju na snagu, ali i o gospodarskim očekivanjima u 2023. godini.

Kad je riječ o pokušajima Vlade da uvede mehanizam transparentnog prikazivanja cijena maloprodajnih trgovina, tj. bijelih lista, Troskot kaže: “To je već zakašnjeli vlak. Te mjere su zakašnjele i neće se apsolutno ništa postići. Stalno se razbacuju sa statističkim podatcima, ali neki artikli su porasli čak i duplo, primjerice jaja. Koliko će se građanima stvarno pomoći je veliko pitanje, krenuli su s velikim oporezivanjima. Definitivno je da su s ekstraprofitom udarili po svim poduzetnicima i obrtnicima diljem RH i još su dodatno stisnuli s poreznim nadzorima”.

Zastupnik upozorava da Europu čeka recesija: “Ne mislim da će se stvarno nešto promjeniti jer na košaricu dobara dosta utječu energenti. Ako se nastavi ovako hladan period, to će se osjetiti na našim računima. HEP je ispucao svaki mogući alat da se pomogne građanima. Za Europu je ovo dosta zahtjevan period. Cijene će još uvijek rasti. Recesija u Europi je već prisutna, ljudi gube svoje poslove. U tom smislu je 2023. izrazito izazovna, a mi nismo koristili novac iz EU-a. Nismo ga usmjeravali u privatni sektor koji bi to oplođivao, već u javni koji ne može dovesti do velikih povrata. Italija i Danska su ulagale u privatni sektor baš zbog toga da, kad nastupi kriza, to budu generatori rasta”.

Komentirao je i hrvatski LNG terminal: “Ako vi povećavate kapacitete na Krku, to znači da će se povećavati frekvencija brodova koji će prenositi plin. Treba napraviti novi pristan, teške blokove koji sprječavaju da dođe do velikih katastrofa. Treba kupiti novi brod jer sada plaćamo dangube zbog starog broda”.

Guverner HNB-a Vujčić kaže da se u Hrvatskoj nije dogodilo ništa neobično po pitanju rasta cijena: “Guverner poprilično obmanjuje javnost već godinu dana. On nije bio prisutan prilikom ulaska u eurozonu, čak ni u Saboru koji je osnovna institucija za kontrolu cijena. Jedini cilj mu je bio da bude 28. rukica sa gopođom Lagarde i da ide u onaj poznati hotel pored Frankufurta”.

Guverner je rekao da neće biti recesije, ali Trokot smatra da mu se ne treba vjerovati: “Cijene će i dalje rasti. Teško je to predvidjeti jer će još energetika utjecati na to. Ja ne vjerujem guverneru jer je on toliko fulao u svojim kalkulacijama. Moram reć da taj čovjek živi u nerealitetu. Na odboru za financije je izjavio da 8300 kn nije puno. Toliki su godišnji troškovi jedne obitelji za energente. To su osobe koje jedu Masterchef kuhinje u svojoj centralnoj banci i tamo ne postoji uopće osjećaj što to znači otići u dućan i kupiti jaja koja su porasla duplo”.

