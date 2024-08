Stiže li porez na nekretnine? “Još jedan harač na građane”

Podijeli :

N1

Bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt gostovala je u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarala o političkim aktualnostima.

Podsjetimo, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić kazao je u srijedu kako se još usuglašavaju detalji porezne reforme, koja će uskoro u javno savjetovanje, ali da postoji konsenzus oko uvođenja poreza na nekretnine.

Vesna Škare Ožbolt odgovorila je pitanje hoće li se uvesti ‘porez na nekretnine’: “Kada gledamo sve izjave izvršne vlasti vezane za ovu temu, uglavnom su one bile negirajuće, sada kada su prošli svi izbori koji su bili bitni za opstanak na vlasti, uvodi se vrlo nepopularan porez i on će imati vrlo negativne posljedice. Zašto? Zato što ništa drugo nije pripremljeno osim uvođenja poreza. Vi ćete uvesti porez, to je još jedan harač na građane, a niste stvorili uvjete da građani na optimalan način stave svoje nekretnine u funkciju.”

Ministar Piletić objavio detalje: Evo što sve donosi porezna reforma

“To se u Hrvatskoj nije dogodilo”

Bivša ministrica pravosuđa komentirala je veliki broj praznih stanova koje nitko ne koristi: “Ako je to tako država je trebala stimulirati građane i da se nekretnine stave u pogon, to rade druge države. U Italiji je napravljena cijela reforma vezana uz poljoprivredna zemljišta. To se u Hrvatskoj nije dogodilo, imate rascjepkanost zemljišta do najsitnijih parcela.”

“Doći ćemo do ozbiljne nejednakosti”

Vesna Škare Ožbolt rekla je da u dijelovima Hrvatske nema jasne vlasničke strukture: “Nemate je ni u gruntovnici ni u katastru, imate jako puno mrtvih osoba koje su upisane u gruntovnici i katastru. Baš me zanima kako će se oporezivati te nekretnine. Doći ćemo do ozbiljne nejednakosti građana, jedni su jasno upisani kao vlasnici, a drugi nisu.”

“Reda treba napraviti po europskim mjerilima, ali mi nismo dosegnuli taj standard. Treba napraviti puno više i obuhvatiti ta područja gdje bi se stimuliralo da dođe do reda”, dodala je Škare Ožbolt.

Ivica Dačić: Severina će danas biti skinuta s popisa Sud za ljudska prava danas presuđuje je li proces Zdravku Mamiću u Hrvatskoj bio pravedan

“Rezultat nije povoljan za Hrvatsku”

Bivša ministrica pravosuđa osvrnula se na odnose između Hrvatske i Srbije: “Imate navodnog špijuna koji špijunira za Hrvatsku i mi o njemu ne znamo ništa, sada je

Emmanuel Macron prekrio tu temu i o njoj se više neće razgovarati, ona je poslužila svrsi. O slučaju Severine još smo nešto saznali, što nismo znali, a to je da postoje popisi neželjenih osoba i da postoje nepoželjne osobe koji su hrvatski državljani i građani Europske unije. Koji su to ljudi na tim popisima?”

Podsjetimo, Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu danas će objaviti odluku u postupku što su ga odbjegli osuđenici Zdravko i Zoran Mamić pokrenuli protiv Hrvatske. .

Škare Ožbolt je komentirala i slučaj Mamića: “Hrvatska loše prolazi na Europskom sudu za ljudska prava, taj rezultat nije povoljan za Republiku Hrvatsku. Vidjet ćemo kakva će ova presuda biti i kakav će epilog imati.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Masovne krađe na samoposlužnim blagajnama: “Banana trik“ koristi sve više kupaca Teška prometna nesreća: Mladić (18) sletio s ceste, udario u stablo i poginuo. Za život se bori 17-godišnjak