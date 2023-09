Stiže peti paket mjera pomoć. Butković: “Ako dođe do tektonskih poremećaja, Vlada će reagirati”

Podijeli :

Ministar Oleg Butković dao je izjavu za medije na kojoj se osvrnuo i na peti paket mjera.

“Neke mjere su na snazi do kraja trećeg mjeseca sljedeće godine, a neke od njih moramo donijeti odluku sada, prvenstveno što se tiče električne energije”, rekao je.

“I veliki i mali poduzetnici ostaju”, dodao je Butković.

Vlada vraća stare cijene za 1300 namirnica: Sutra hitan sastanak s trgovcima!

Budući da je cijena struje manja, svi ti poduzetnici mogu ugovarati manju cijenu pa ćemo vidjeti do četvrtka da vidimo što to njima znači, ima li to smisla, ali o svima će se voditi računa i nikoga nećemo zapostaviti, pojasnio je ministar.

“Da dođe do bilo kakvog šoka ili poremećaja, Vlada će uvijek reagirati i to smo pokazali nebrojeno puta”, dodao je Butković.

“Ne trebaju se oni (poduzetnici) bojati, ako bude tekjtonskih poremećaja, Vlada će uvijek reagirati ali ćemo s njima obaviti razgovor da vidimo je li bolje da ostanu ovakve mjere ili ima li smisla da ovakve mjere postoje”, kazao je.

Butković je rekao da se poduzetnicima već sada, kojima ističu ugovori i koji žele izaći iz ugovora, cijena prilagođava – tržišnoj cijeni.

Neki trgovački lanci su spremni vratiti cijene na razinu 31.12.2022. godine, naveo je, osvrčući se na pisanje medija da Vlada vraća stare cijene za 1300 namirnica zbog čega će se sutra održati hitan sastanak s trgovcima.

Paket bi trebao vrijediti oko 500 milijuna eura.

