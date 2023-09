Konačno počeo sudski rasplet: Kako su policajci usred korone i lockdowna dopuštali razvikanom klubu da radi?

Podijeli :

U trenutku kada širenje korone ponovno uzima maha počinje suđenje trojici zagrebačkih policajaca optuženih da su u vrijeme pandemijskog lockdowna omogućili vlasniku poznatog zagrebačkog noćnog kluba da normalno radi. Zbog zlouporabe položaja i ovlasti prijeti im do pet godina zatvora, te gubitak posla.

USKOK tvrdi da su gledali kroz prste Ivanu Pokosu, vlasniku noćnog kluba ‘Team’, omogućujući mu da nesmetano radi i zarađuje dok su ostali ugostitelji morali po nalogu Stožera civilne zaštite zatvoriti svoja vrata. Raskrinkani su nakon što su 28. siječnja 2021. policajci upali u prepuni ‘Team club’.

Zlouporaba policijskog posla

Osim što su štitili Pokosa koji je također optužen, utvrđeno je da su neki od njih i odavali tajne podatke iz policijskog sustava svojim prijateljima.

Sve je počelo sredinom prosinca 2020. kada je, prema optužnici, policajac Ivan P., bio upućen na intervenciju u ‘Team club’, jer se sumnjalo da se tamo ljudi mimo pravila okupljaju. No, on je odlučio da protiv vlasnika neće podnijeti prijavu. Inače, zbog kršenja mjera zabrane rada bila je propisana novčana kazna do 30 tisuća kuna za firmu, te još do 10 tisuća kuna za vlasnika. No, umjesto da Pokosa prijavi, policajac ga je obavijestio da stiže patrola, pa je klub prestao s radom.

U noći na 31. prosinca, prema USKOK-ovoj optužnici, ‘Team club’ je također radio. Na dojavu o tome nije reagirao Tomislav B., drugi policajac iz skupine optužnicenih, koji je kao vođa ophodnje bio dužan intervenirati. Tako je i on, navodi se u optužnici, omogućio Pokosu da radi i nezakonito zarađuje dok su drugi ugostiteljski objekti bili zatvoreni. Utvrđeno je da je Tomislav B. Pokosu putem Facebook Messengera javio da utiša glazbu jer su se policajci zbog dojave o radu lokala uputili prema ‘Team clubu’.

Odavanje tajnih podataka

Uz to, ovaj isti policajac odao je Pokosu broj mobitela osobe koja je prijavila da njegov klub radi. Time je, piše dalje USKOK, otkrio službeni podatak iz sustava Ministarstva unutarnjih poslova, dodatno zlorabivši svoju poziciju.

Utvrđeno je da je i treći optuženi policajac, Nikola G., surađivao s Pokosom. U optužnici stoji da je on 27. siječnja bio na intervenciji u ‘Team clubu’, ali nije napisao prijavu vlasniku iako je klub radio.

Pronađene sporne poruke

Ključni dokazi pronađeni su u mobitelu Ivana Pokosa. Sudsko vijeće danas je pročitalo njegove poruke što ih je razmjenjivao s optuženim policajcima. S nekima je, proizlazi iz poruka, bilo toliko blizak da su se međusobno oslovljavali s ‘brate’ i ‘buraz’. Drugi su pak, proizlazi iz pronađenih poruka, Pokosa zvali ‘gazda’.

“Javi kad nema nikoga da ja dođem”, pisao je jedan policajac Pokosu omogućujući mu da se izvuče od prijave za kršenje mjera zabrane rada. Kretanje policajaca analizirano je i na osnovu njihovih radio stanica, a među dokazima se nalaze i iskazi gostiju iz ‘Team cluba’. Svi su potvrdili da su bili u klubu u vrijeme zabrane.

Kada je 28. siječnja 2021. u velikoj raciji Pokos priveden, policajci koji su radili za njega razmijenili su poruke u kojima su komentirali da ga je očito ‘netko zeznuo’ i da im se ne javlja jer je u ‘prdekani’.

U nastavku postupka bit će ispitani svjedoci, njih 25. Mahom se radi o gostima ‘Teama’ koji su se unatoč lockdownu provodili u klubu. Svi optuženici tvrde da nisu krivi.

