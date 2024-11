SUH objavio 19 zahtjeva za poboljšanje položaja umirovljenika

Podijeli :

Marijan Sušenj/PIXSELL/ilustracija

Sindikat umirovljenika Hrvatske (SUH) oglasio se priopćenjem u kojemu ističe 19 prioritetnih zahtjeva za poboljšanjem položaja umirovljenika i starijih osoba i traži da budu uvršteni u program Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe.

Nacionalno vijeće za umirovljenike i starije osobe reaktivirano je na Međunarodni dan starijih osoba kada su sporazum potpisali premijer Andrej Plenković, predsjednica SUH-a Jasna A. Petrović i predsjednica Matice umirovljenika Višnja Fortuna.

Spomenutih 19 prioriteta za koje Sindikat umirovljenika Hrvatske očekuje da budu uvršteni u program Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe redom su:

Mirovine opet rasle, ali udio u plaćama pada: Pogledajte tko ima najviše, a tko najmanje

1. Nova formula usklađivanja mirovina

Prijedlog Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike – 85:15.

Prijedlog SUH-a – 100:0.

2. Trinaesta godišnja naknada (13. mirovina)

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava: prvotni prijedlog 5 eura po godini staža.

Prijedlog SUH-a: jedan AVM (aktualna vrijednost mirovine) 13,17 po godini staža ili alternativa fiksni dio i postotni dio (jer uzima u obzir i doprinos)…npr. 10 AVM-a 131,70.

Ista osnovica od 10 AVM-a (131,70 eura)

15 godina staža (75 eura dodatno = 206,70 eura);

20 godina staža (100 eura = 231,70 eura)

25 godina staža (125 eura = 256,70 eura)

30 godina staža (150 eura = 281,70 eura)

35 godina staža (175 eura = 306,70 eura)

40 godina staža (200 eura = 331,70 eura)

45 godina staža (225 eura = 356,70 eura)

Ulazi u mirovinu za razliku od jednokratnih dodataka, drugo smanjuje sve više povećani raspon između najnižih i najviših mirovina. Dvaput isplata, pred ljeto i pred Božić u punom iznosu.

3. Odluka o 12 mjeseci staža po rođenom djetetu s danom primjene tog prava

Neće biti dodani već dodatni staž, koji ulazi u pravo na izračun mirovine. Datum primjene se vrši preračunom svim majkama koje imaju dijete. Nema retroaktivne isplate. Za one koje tek odlaze u mirovinu nakon donošenja izmjena, njima će postati dodatni staž, a one koje su već u mirovini ostvarile to pravo ili nisu ostvarile pravo dodani staž.

4. Dopuniti izmjene Zakona o privremenom uzdržavanju.

Dopuniti ih člankom koji će omogućiti prebacivanje svih tereta uzdržavanja nad umirovljenim bakama i djedovima na alimentacijski fond. 150 do 200 sudskih rješenja se ovim rješava.

Mogu li na pola radnog vremena raditi oni koji primaju najnižu mirovinu? Evo što kažu iz HZMO-a

5. Povećanje AVM-a za najnižu mirovinu za 6 posto

6. Ukinuti porez na mirovine, a do tada povisiti osobni odbitak na 1.000 eura.

7. Uvođenje mjesečnog dodatka za samce

Stopa siromaštva samaca starijih od 65 godina je bila 59,9 posto u 2023. godini, zbog čega treba uvesti razrede slične razredima za dosadašnje jednokratne dodatke. Ne bi se uključili umirovljenici koji uz svoju mirovinu primaju i dio obiteljske mirovine.

a. do 500 eura – 10 posto mirovine mjesečno

b. od 501 do 1.000 eura – 8 posto

c. od 1.001 do 1.500 eura – 5 posto

8. Ujednjačenje i ukidanje penalizacije

a. Ujednačiti visinu penalizacije svim korisnicima prijevremene mirovine na 12 posto – svima koji su penalizirani iznad 12 posto i mlađi su od 65 godina;

b. Svima koji su navršili 65 godina ukinuti penalizaciju

Koliko je najnižih i najviših mirovina iz oba stupa? Evo što to znači

9. Studentski staž uračunati u radni staž.

U radni staž uračunati godine redovnog trajanja studiranja VŠS i VSS studija.

10. Obvezni 2. mirovinski stup transformirati u dobrovoljni.

Obvezni 2. mirovinski stup transformirati u dobrovoljni, a dotad ostaviti pravo izbora mirovine iz prvog ili iz oba stupa prilikom umirovljenja.

11. Ne uvoditi automatizam uključivanja u treći stup.

12. Ne povećavati isplate u gotovini iz 2. stupa.

Korisnika obiteljskih mirovina je 20.000 manje, a od lani su narasle 137 eura

13. Protiv povećanja radnog vijeka sa 65 godina naviše.

14. Omogućiti korisnicima dvostupačne mirovine u bilo kojem trenutku povratak u prvi stup.

15. Nastaviti besplatan prijevoz umirovljenicima vlakovima HŽ-a.

16. Uvesti institut njegovatelja za bolesne starije članove obitelji uz plaću/naknadu.

17. Izjednačiti pravo izbora svih umirovljenika na pola radnog vremena uz punu mirovinu, te na puno radno vrijeme uz zadržavanje pola mirovine.

18. Propisati obvezu svih županija da osnuju županijska vijeća za umirovljenike i starije osobe.

19. Vratiti pravo na izbor dostave mirovine putem pošte.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.