Naglo osvježenje na pomolu, stižu pljuskovi praćeni vjetrom, evo za koliko bi trebala pasti temperatura

Podijeli :

Borna Jaksic/PIXSELL

Konačno bi trebao doći kraj toplinskom valu koji je proteklih nekoliko dana harao Hrvatskom, a pravo osvježenje trebalo bi stići u noći s nedjelje na ponedjeljak.

Tako bi u nedjelju trebalo biti još uvijek vruće, djelomice sunčano, ali nestabilno. Uz promjenjivu naoblaku mjestimični pljuskovi očekuju se većinom u drugom dijelu dana, ponajprije na sjevernom Jadranu.

Prema večeri je lokalno moguće grmljavinsko nevrijeme s prolazno olujnim udarima vjetra. Vjetar većinom slab, na Jadranu i umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 31 i 36 °C.

Pad temperature

No zatim stiže promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima te svježe. Povremeno s kišom, mjestimice i jače izraženim pljuskovima s grmljavinom. Lokalno je moguća obilna oborina, a najmanje kiše past će na istoku zemlje.

Zbog prirodnog fenomena El Nina ugroženo 68 milijuna ljudi

Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, prema večeri lokalno s jakim udarima. Na Jadranu umjeren istočnjak i bura, podno Velebita moguće i jaka, uglavnom na srednjem i južnom dijelu i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu od 21 do 25 °C. Najviša dnevna većinom između 22 i 27 °C, na istoku i u Dalmaciji malo viša.

Kakvo nas vrijeme očekuje?

I ostatak tjedna donosi promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno uz kišu i izražene pljuskove s grmljavinom, a ponegdje se očekuje i obilna kiša te prolazno pojačan vjetar.

U srijedu sunčanije, posebice na Jadranu pretežno sunčano, dok će u unutrašnjosti poslijepodne uz jači razvoj oblaka biti lokalnih pljuskova. Vjetar na kopnu slab, u ponedjeljak i umjeren sjeveroistočni, lokalno na udare i jak. Na Jadranu umjerena bura, uglavnom podno Velebita povremeno i jaka, sredinom dana slabjet će i okretati na sjeverozapadnjak, dok će u ponedjeljak još puhati i jugo. Posvuda će biti svježije.

Dodajmo i da je u dijelove Hrvatske već stiglo osvježenje. Tako je u Slavoniju pogodilo olujno nevrijeme. Padala je kiša, a kod Parka prirode Papuk pala je i tuča. U nekim dijelovima regije nestalo je i struje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.