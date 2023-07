Što djeca misle o zabrani mobitela u školi? “Kad imam prijatelje, ne gledam ga”

Podijeli :

Nizozemska od iduće godine na nastavi u svim školama zabranjuje mobitele. Nije prva, vodi se primjerom nekolicine europskih pionira poput Francuske. No, Hrvatska ne želi potpunu zabranu. Baš kao i psiholozi i učiteljska struka koja tvrdi - potrebno je uporabu mobitela organizirati i dozirati, a ne zabraniti. A što kažu djeca? Pitala ih je Ema Bašić.

“Mali podli psihopat, krokodilski psihopat. Mama, idem u rat! – “Političari uništavaju sveeee”, pjevaju djeca na Trgu žrtava fašizma.

Bez mobitela pjevaju, plešu, pričaju pa čak i pohađaju Froom filmsku radionicu na kojoj smo ih zatekli. Ipak, od njih 10, tek jedan nema mobitel.

Objašnjavaju nam zašto im je mobitel koristan: “Snimanje, gledanje videa i tako”; “Za igranje igrica, slanje poruka i gledanje videa”.

A koriste ga dok ih roditelji ne upozore da je vrijeme za druženje: “Dok mi mama i tata ne reknu daj stani malo, makni mobitel idemo se družit”, kaže nam jedan dječak.

Druga djevojčica dodaje: “Pa ja kad imam prijatelje, ja ne gledam mobitele”.

Ova djeca između 7 i 11 godina kažu – u svim njihovim zagrebačkim školama mobiteli tijekom nastave su zabranjeni.

“Ne smijem koristit mobitel kad je nastava, al mogu pod odmorom”, govori djevojčica.

Vole tehnologiju, ali kažu da mogu zamisliti i život bez mobitela: “Pa mogu zamisliti. Mislim, meni bi to bilo skroz normalno”, kaže jedan dječak.

Drugi komentira: “Ja sam prije imo Samsung, a sad imam Apple”. Na naše pitanje o tome je li mu to jako važno, on ipak odgovara: “Ne”.

Kažu da im je druženje uživo ipak bitnije: “Uživo da bi mogli igrati se i pričati i družiti se”.

Na pitanje je li im bolja telefonska govornica ili mobitel, spremno odgovaraju: “Mobitel jer ne moram onda ići do govornice”.

Zbog svega što ste čuli, Nizozemska od siječnja 2024. postaje još jedna od europskih zemalja koja zabranjuje mobitele u svim učionicama.

Mladi Nizozemci u anketi kažu da gledaju mobitel zbog sljedećih razloga: “Samo provjerim, je li netko mi poslao poruku”; “A mislim, gledam Snapchat”; “Volim provjeriti sve aplikacije”.

Ministar obrazovanja Nizozemske Robbert Dijkgraaf rekao je: “Učitelj mora imati mogućnosti dobiti potpunu posvećenost učenika”.

S ministrom bi se složio i ravnatelj OŠ Preradović Denis Žvorc. U njegovoj školi, mobitela nema ni na hodniku.

“U hodniku bude tišina, što je za školu čudno. A ovako se opet čuje žamor, učenici međusobno pričaju. Mobiteli su normalno dobrodošli u vrijeme nastave kada učitelji kažu da učenici ili pronađu nešto ili nekakav kviz odigraju ili tako”, kaže Žvorc.

Naše ministarstvo nije za zabrane.

Ministar Radovan Fuchs kaže: “Mi ne razmišljamo da nekakvim centralnim propisom uvedemo zabranu mobitela. Ako mene pitate mislim da je to u redu, da je to dobro da se djeca čim manje bave ekranima”.

A psihoterapeut Pavle Perković kaže – Kada odrasli nauče dozirati tehnologiju, naučit će i djeca: “Dosadašnja istraživanja pokazuju da posljedice na pamćenje na pažnju i slično su dosta poražavajuće, neki smatraju da će biti i puno brutalnije kroz 10 godina. Kao što su rekli u filmu – postoje oni koji mobitel uzimaju na putu do WC-a i oni koji ga koriste na WC-u. Važno je naći način da ih uvedemo u život. U školama nije pitanje mobitel da ili ne, nego kako”.

Ili dječjim riječnikom:

Na naše pitanje o tome misli li da se ljudi otkad je mobitela premalo druže, dječak kaže: “Da”, a na pitanje kako bi on to popravio, odgovara: “Stavio na mobitelu ograničeni tajmer, npr. dva sata se može koristit mobitel”. Komentiramo da ga onda neće moći dobiti ni šef, ni sestra ni suprug, a on spremno zaključuje: “Da, ali ima gumb za hitne pozive”.

Bez tehnologije i u školama već odavno – ne ide. No, mi Veliki moramo prvo urediti svoj svijet, da bi i u ovom dječjem bilo manje ružičaste virtuale, a više dječje igre.

