Što mladi misle o domaćoj politici? “Teške riječi. To je začaran krug apatije”

Istraživanje Mladi, mediji i demokracija koje su proveli profesori Fakulteta političkih znanosti pokazalo je da mladi ljudi u Hrvatskoj točno znaju kako bi demokratsko društvo i država trebali izgledat, i kako to nije ono što imamo danas. Što mladi očekuju od Hrvatske, hoće li glasati na sljedećim izborima, kako ocjenjuju političke elite, a kako medije, u Točki na tjedan govorili su autor istraživanja prof. Kosta Bovan i studentica politologije Klara Rogulj.

U istraživanju su sudjelovali oni od 18 do 29 godina, a iskazuju nepovjerenje u političke institucije i medije kao i nisku zainteresiranost za politiku i izbore. Demokraciju u našoj zemlji oni vide kao lažnu.

“Htjeli smo provesti jedno kvalitativno istraživanje, htjeli smo, za razliku od niza dosadašnjih anketnih gdje je uvijek veći broj, sjesti s manjim brojem mladih, njih 24, i kroz intervjue jedan na jedan vidjeti kako oni razumiju demokraciju, društvo oko nas, medije, novinare… Da dobijemo dublju viziju”, objasnio je Bovan.

Rezultati su uglavnom očekivani, ali ima nekih iznenađenja. “Znamo iz anketnih istraživanja u proteklih 25 godina da su mladi stabilno ili nisko zadovoljni s demokracijom, imaju niske razine političkog znanja, sve manje su zainteresirani za politiku i pada im ionako izrazito nisko povjerenje u Vladu, Sabor i političke stranke. Ono što je iznenadilo i u što smo više dobili uvid je njihovo razumijevanje medija, odnos prema novinarstvu i novinarima i kako razumiju što je njima ključni aspekt demokracije. To nismo do sada u istraživanjima imali priliku dobiti.”

Apolitičnost i nepovjerenje mladih u institucije Klari su dobro poznata stvar.

“Rezultati me nisu nimalo iznenadili, očekivala sam da će tako biti. Čujem to sa svih strana. Međutim, zamijetila sam da mladi izuzetno pozitivno gledaju na samu demokraciju, ne gube povjerenje u sam koncept i uviđaju da je opasan pad demokratičnosti u Hrvatskoj. U tome vide problem. Svjesni su i problema svoje apatičnosti, tako da to smatram nekim pozitivnim rezultatom. Treba brinuti kako poraditi na tome da se sami mladi okrenu ka djelovanju da ponovno oživimo demokraciju”, rekla je Klara Rogulj.

Profesor Bovan ističe da ispitanici pozitivno gledaju na demokraciju, ali je dosta usko razumiju: “Više-manje govore o izborima, izbornoj proceduri, kao da se demografija odvija jednom u četiri godine. To je nešto na čemu bismo trebali raditi, pokazati da se demokracija odvija svakodnevno u razgovorima, na ulici, da postoje različiti oblici participacije građana u političkim i društvenim procesima”.

A zanimljiv je i njihov stav prema domaćoj politici.

“Imaju izrazito ngativan pogled na demokraciju kako se odvija u Hrvatskoj. Nismo čuli nijednu pozitivnu stvar, poprilično teške riječi su korištene, što pokazuje koliko njih to muči. Da je demokracija kod nas lažna, prividna, nije se ostvarila u Hrvatskoj, funkcionira samo kad su izbori, političari se samo brinu za sebe i za svoje i kako da što više ukradu… Potpuno negativan stav i to završi time da im se onda lakše isključiti iz tih tema. Tu je taj začaran krug apatije i to je nešto na čemu trebamo raditi”, rekao je Bovan.

