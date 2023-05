Objavljeni podaci: Gotovo trećina mladih u Hrvatskoj radi na određeno

Podijeli :

Pexels / Ilustracija

Podaci o zaposlenosti mladih u Hrvatskoj govore da gotovo trećina onih koji su zaposleni, ima ugovor na određeno vrijeme. Eurostat je prikupljao podatke za sve zemlje članice Europske unije.

Oni govore da je u Hrvatskoj 29 posto mladih, a to su osobe starosti od 15 do 29 godina, zaposleno na određeno vrijeme. To našu zemlju svrstava na visoko šesto mjesto među 28 zemalja članica, prenosi HRT.

Na prvom je mjestu Italija s čak 43,6 posto zaposlenih na određeno, a slijede Španjolska s 42,1 i Portugal s 42 posto.

I Nizozemska je blizu, na određeno radi 40,9 posto zaposlenih.

Susjedna Slovenija je na 23,7 posto.

Zemlje s najmanje mladih koji su zaposleni na određeno su Litva s 2,9 potom Latvija s 3,2 te Rumunjska s 4,9 posto.

