Što za građane i poduzetnike znači najveći kreditni rejting Hrvatske u povijesti?

Jedna od tri najcjenjenije svjetske rejting agencije Standard&Poor's podigla je hrvatski kreditni rejting na razinu A-, najveći u povijesti.

Zadovoljni premijer je zbog toga sazvao izvanrednu ranojutarnju konferenciju za medije i poručio – od ovog će korist imati i država, i poduzetnici, i građani.

Lijepo je ovih dana biti Andrej Plenković. Nakon, kako kaže, spektakularnog otvorenje njegova omiljena projekta, kasnonoćna objava rejting agencije Standard & Poor’s ukleti dan premijeru je učinila sjajnim.

“Mislim da je to jedan jako, jako dobar, po meni dosad najbolji petak 13. koji smo imali… i s drugom cijevi tunela Učka i kreditnim rejtingom visoke kvalitete A – S&P.”

“Jedna od tri najvažnije svjetske rejting agencije u petak je Hrvatski dugoročni kreditni rejting podigla s BBB+ na A-, uz pozitivne izglede. Potvrda je to kvalitetnog rada Vlade”, kaže ministar financija Marko Primorac i dodaje:

“Ovaj izniman uspjeh rezultat je pozitivnih kretanja i reformskih iskoraka, ne samo u fiskalnom i ekonomskom polju, nego i brojnim drugim područjima. Ostvarenje ovako visoke razine kreditnog rejtinga predstavlja povijesni iskorak, a ujedno i ispunjenje jednog od ključnih ciljeva iz programa Vlade u ovom mandatu.”

Hrvatska je najniži kreditni rejting imala 2015. godine. Tada je bio neinvesticijski i špekulativan, kolokvijalno “junk” ili smeće. Na početku Plenkovićeve prve Vlade 2016. bili smo 80. zemlja svijeta, još uvijek u kategoriji “smeće”, iz koje smo izašli 2019., da bi od jučer zakoračili u najviši investicijski rang. Što to znači za Hrvatsku, a što za građane?

“Znači jeftinije zaduživanje na tržištima. Potvrdu sigurnosti za ulagače, to je dobra vijest i za sve radnike i za umirovljenike u Hrvatskoj, to znači da nam je podizanje rejtinga poluga da sve naše financijske odluke, planove možemo na kvalitetniji način realizirati, a to u konačnici znači i pad kamata”, izjavio je premijer.

Najviši kreditni rejting u povijesti veseli i poduzetnike.

“Cjelokupni investicijski rejting se odražava i na financijsku stabilnost države, na percepciju rizika određenog gospodarstva. Upravo zato mi sada i svjedočimo puno nižim kamatnim stopama i za građanstvo u odnosu na mnoge europske države, što smo do prije 15 godina mogli samo sanjati”, mišljenja je predsjednica Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) Irena Weber.

Standard&Poor’s rast rejtinga objašnjava pozitivnim gospodarskim pokazateljima, fiskalnom konsolidacijom, uspješnom realizacijom Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kao i političkoj stabilnosti. Njihovu procjenu ni ljuta oporba u SDP-u ne spori.

“Pozdravljam jačanje hrvatskog investicijskog rejtinga, ali ću naglasiti da to nije plima. Što hoću reći – neće biti jednako dobro za sve. Jedan veliki dio građana u Hrvatskoj živi na pragu siromaštva i vjerujte mi da čak ni velike stope rasta BDP-a nemaju utjecaja na njihovu ekonomsku situaciju”, ističe SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić, a sličnog je stava i njegova stranačka kolegica Sanja Major:

“Nitko ne može osporiti da Vlada ima rezultate. Naše politike su se cijelo vrijeme temeljile na tome da govorimo kako je HDZ korumpiran i koruptivan i to nam nije donijelo apsolutno ništa dobro. I HDZ se u nekoliko situacija pokazao izrazito socijaldemokratski.”

Bilo da je razlog kreditni rejting ili druga cijev istarskog tunela, o rezultatu Plenkovićeve Vlade pohvalno govori i istarski župan Boris Miletić.

“Ako imate najviši kreditni rejting kojeg je Hrvatska dosada imala, za bilo koji infrastrukturni projekt ili bilo koju investiciju gdje su vam potrebna kreditna sredstva, na taj način imate manji rizik i ta sredstva dugoročno manje koštaju. To ide u prilog većoj profitabilnosti bilo kojeg prijekta.”

Ali to je obveza i platforma za još bolje stvari, poručuje Weber.

“Nastavak poreznog rasterećenja rada, nastavak snažnijih reformi, osobito u segmentu pravosuđa, zdravstva…”

Motor zamašnjak gospodarstva, prema rejting agenciji, i dalje je turizam, a procjenjuju da će nam BDP u iduće tri godine rasti prosječno za tri posto godišnje, što je dvostruko snažnije od prosjeka eurozone.

