Plenković otkrio kad bi mogla biti prezentacija poreza na nekretnine

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na konferenciji "Hrvatska kakvu trebamo: Hrana kao geopolitičko i strateško pitanje", a tom prilikom dao je izjavu za medije.

“Korisno je imati mogućnost s ključnim ljudima u hrvatskom gospodarstvu, čuti njihova razmišljanja”, započeo je Plenković.

Osvrnuo se i na zabrinutost oko mogućeg poskupljenja namirnica i energenata. “Što se tiče energenata, što se tiče struje, dolazi do minimalnog povećanja kroz šest mjeseci od 10 posto. Smatramo da je to povećanje nosivo, a drugi dio paketa odnosio se na ciljanu pomoć onima koji imaju realno manje prihode.”

“Od cijene koja košta potrošača do cijene koju plaća potrošač velika je razlika i važno je da svi pogledaju svoj dio odgovornosti, bilo da je riječ o trgovcima, maloprodajnim lancima… Mi smo ograničavali cijene proizvoda, kreirali smo ozračje koje je omogućilo sivm gospodarskim subjektima da prežive”, dodao je.

Osvrnuo se i na porez na nekretnine. “Mi smo u izbornom programu pa i Vladinom da ćemo teret prebacivati s poreza na rad na porez na imovinu. RH ima porez na nekretnine samo ga zovemo porez na kuće na odmor. Što je problem u hrvatskom društvu? Skupa je kuporodajna cijena stanova i skupa je cijena najma. Kako ne bi došli u situaciju da nam postane problematično priuštivo stanovanje, moramo mjerama koje će Vlada poduzimati stvarati ozračje koje će dovesti do smnajnja cijene kvadrata i cijene najma. Kako? Tako da imamo veću ponudu jer imamo oko 600.000 praznih stanova.”

“Ta porezna reforma ide i ona će ići i s daljnjim rasterećenjem poreza na dohodak”, dodao je Plenković. “Ovo su prihodi lokalnih jedinica i država ovo ne radi da bi neku proračunsku rupu nadomjestila nego zbog ovog političkog i ekonomskog pitanja, a to je priuštivo stanovanje.”

Na pitanje da ovog tjedna onda neće biti prezentacije poreza na nekretnine i hoće li biti sljedećeg, rekao je: “Sljedeći mislim da da, najkasnije sljedeći.”

Utrka za Pantovčak

Ivana Kekin ušla je u predsjedničku utrku. “Svatko tko ispuni kriterije može se kandidirati. Mi smo odabrali podršku Primorcu, smatramo da je on odličan kandidat i zreo. Trebamo predsjednika koji poštuje Ustav, koji je zapadno orijentiran i koji će voditi civilizran politički dijalog, a ne sve ono što smo gledali od Milanovića proteklih pet godina.”

Na konstataciju da Plenković preuzeo primat u kampanju u odnosu na Primorca, premijer je kazao: “Mi smo Milanovića kao neustavnog kandidata za premijera porazili.”

“Mi radimo dobro, on je izgubio one izbore koje su mu očito jako važni, onda je šutio tri mjeseca, računao na zaborav javnosti, da ljudi zaborave na uvrede… Čemu je on to pridonio Hrvatskoj u pet godina? Ne sjećam se ničega”, dodao je.

Komentirao je i Milanovićev stav prema pravima Hrvata u BiH. “ta nakndana pamet, to je malo kasno, na koji način se on bori nakon drukanja za Komšića.”

“Ne možete biti veliki Sarajlija najprije pa veliki Hrvat iz BiH i mislit da će ljudi zaboraviti ovo što si govorio”, dodao je.

