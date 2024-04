Stožer DP-a: “Razgovarat ćemo sa svima koji će nas zvati, zovu sa svih strana”

"Jako sam zadovoljan iako bih boli oda ljudi shvate da su izbori praznik demokracije, no izašlo je više glasača nego 2020. što je pozitivno. Zadovoljan sam i svojom izbornom jedinicom gdje je izlaznost veća nego prije. Nadam se dobrom postotku jer to će značiti da sam odradio dobar posao prešavši 4800 kilometara da bih došao do glasača. Volio bih da je još više ljudi izašlo. Bit će 15 mandata kad DIP bude objavio. Ovdje nema euforije, niti tuge. S kim ćemo u koaliciju? Budite sigurni, mi se nećemo prodati, nema izdaje, imat će grdih problema tko bude pregovarao s Domovinskim pokretom. 13 mandata je odličan rezultat. Prema tome, to je fantastičan rezultat, ali nema euforije. Nećemo u vlast pod svaku cijenu, nema trgovanja. Mene nije nitko zvao. Zvonio mi je mobitel ali ne znam tko je zvao. Predsjedništvo će se izjasniti što ćemo raditi, ali ni po koju cijenu nećemo ići s Možemo ili SDSS. Nek se drugi razmišljaju ovi drugi. Tko će pregovarati s nama imat će grdih problema!", rekao je za 24sata.