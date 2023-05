Oporba podržala sestre i tehničare: “To mi izgleda kao šaljivi kućni video”

Podijeli :

Nikolina Matošević / N1

Snježana Krpeta, posebna savjetnica ministra zdravstva za sestrinstvo, gostovala je u Novom danu gdje je komentirala jučerašnji veliki prosvjed medicinskog osoblja, njihove zahtjeve i moguća rješenja.

Govoreći o uvjetima rada Snježana Krpeta je istaknula razlike u odjelima:

Hoće li medicinske sestre u štrajk? Otkrile kolika im je plaća s 40 godina staža Beroš: Većini liječnika plaća povećana za prosječno tri posto

“Imate standardnu njegu, intenzivnu njegu i intenzivno liječenje, a postoji i kategorizacija bolesnika. Intenzivna njega je najzahtjevnija, kao i onkologija, radioterapija, to su mjesta na kojima su sestre i tehničari izloženi štetnim uvjetima rada – zračenja, citostatici – sve su to dodatna opterećenja i stresovi. Razlika je i u plaći, to su mjesta s posebnim uvjetima rada i imaju posebni dodatak na plaću. Standardna zdravstvena njega zadovoljava osnovne uvjete čovjeka, da ima hranu, posteljinu, terapiju, da se evidentiraju promjene, sve ima svoje specifičnosti.”

Ističe da su medicinske sestre i tehničari jedini u sustavu 24 sata s bolesnikom te da će se u drugom dijelu godine sigurno ispregovarati bolji uvjeti:

“Sestre i tehničari osim što su najbrojniji u sustavu, jedini smo 24 sata uz bolesnika. Svi smo mi jednako važni i jednako zaslužujemo, ali radilo se o velikom financijskom iznosu, s takvim sredstvima morate otići do premijera da on u dogovoru s ministrom financija to odobri ili ne. Ministar zdravstva je jučer rekao da će se svi problemi detektirati i da će sa svim zahtjevima doći do premijera. Postojeći Zakon o plaćama ne može podnijeti ove promjene i dodatke koje tražimo. U lipnju ide novi Zakon o plaćama, a onda nove dvije uredbe i tu ima prostora jer medicinske sestre najviše zaslužuju. Vjerujem u pregovaračke spososbnosti Anice Prašnjak, zna biti stroga kad treba.”

“Posao medicinske sestre je zahtjevan, zahtijeva vojničku spremu, jedan od najzahtjevnijih poslova – fizički, koncentracija mora biti velika. Nažalost preopterećenja su različita. Još i sad trpimo posljedice 2012. loših odluka tadašnje vlade gdje je bio zabranjen prijem u bolnice medicinskim sestrama, tri godine se nije primila nijedna sestra u sustav”, dodaje.

Upravo zato zamjera oporbi, posebno SDP-u, podršku koju sad iskazuju: “Kad sam to pročitala jučer, to mi je izgledalo kao šajivi kućni video jer su nas oni najviše zakinuli ukidanjem prijema sestara u sustav. Ta politika je samo politikanstvo. Dobro smo 2012. osjetili njihovu podršku.”

Komentirajući pojedine navode da zbog manjka radnika u nekim bolnicama djelatnici nisu godinama bili na godišnjem odmoru, Krpeta napominje da se vjerojatno radi o izoliranim slučajevima i da bi ih sve trebalo prijaviti:

“To se ne bi smjelo događati. Voljela bih sve te izolirane slučajeve da se kolege i kolegice ohrabre i napišu jer postoje inspekcije, to treba prijaviti. To se sve tamponira, ostane unutar ustanove, ali to su zakonom osigurana prava. Vjerujem da su to izolirani slučajevi.”

Premda postoji mogućnost štrajka, ističe da neće doći do kolapsa:

“Kolaps neće i ne smije biti. Štrajk je demokratsko pravo, ali postoje skupine bolesnika i djelatnosti u bolnicama koje nikad nisu stale. Moglo bi doći do problema u nekim hladnim prijemima. Ne vjerujem da će doći do toga.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Greška koju mnogi rade: Evo zašto ne smijete ostaviti punjač u utičnici Dvije zastupnice postale su noćna mora za Jandrokovića