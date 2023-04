Plenković na čelu NATO-a? Evo što na to kažu stranačke kolege i drugi političari

Podijeli :

Nije prvi put da se spominje nastavak karijere premijera Andreja Plenkovića na nekoj od europskih visokih funkcija. Ima li ambicije na mjestu glavnog tajnika zamijeniti Jensa Stoltenberga, Plenković ne želi konkretno komentirati, ali odluku bi zemlje članice mogle donijeti već ovoga ljeta.

Je li premijerov pogled usmjeren prema visokoj poziciji u NATO-u. On diplomatski vješto izbjegava direktan odgovor, ali njegov bi odlazak značio prekretnicu u državi, ali i stranci.

Ministar Branko Bačić kaže: “Na takva pitanja doista nemam potrebe odgovarati. Bit će još jedan mandat na čelu Vlade”.

Ministrica Nina Obuljen Koržinek na upite novinara kaže: “Kakva su to pitanja. Ja mislim prvo, premijer je jasno rekao što su njegove ambicije. Drugo, svakom bi u Hrvatskoj na ponos ako bilo koji visoki dužnosti hrvatski se licitira kao osoba koja bi bila u stanju voditi tako ozbiljnu funkciju”.

A licitiralo se dosad više puta upravo s premijerovim imenom i povezivalo ga se s visokim europskim pozicijama.

SDP-ov Siniša Hajdaš-Dončić komentirao je ovakvu mogućnost: “Poznavajući njegov fenotip, da tako kažem, mislim da je on više izgledan kandidat za neku od funkcija u Europskoj komisiji. Poznavajući Plenkovića, izbori će biti vjerojatno redoviti. To je moje mišljenje o tome. A kasnije se on uvijek može prepakirati kako hoće”.

Gdje će se prepakirati i kakve su mu ambicije, oporbu takve insinuacije ne zanimaju. Ali smatraju tragičnim da se mogući nastavak njegove karijere i spominje, dok u ovom premijerskom mandatu ima još posla.

Mostovac Božo Petrov kaže: “Jedino mi je tragično da u trenutku dok je netko predsjednik Vlade, on uopće ni ne negira da ga interesira mjesto na nekoj drugoj poziciji, dok je u ovom trenutku na položaju gdje može učiniti najviše za građane Hrvatske”.

A upravo bi na nacionalnoj razini mogao ući u povijest i to bi mu mogla biti veća čast od političke karijere na nekoj od europskih pozicija, smatra politolog Jakov Žižić: “Ja ipak mislim da je on u ovom trenutku prvenstveno posvećen nacionalnoj politici jer, pazite, ako bi on pobijedio na tim izborima za godinu dana, on bi praktički prestigao Tuđmana po broju godina na čelu HDZ-a i Hrvatske, i to je zapravo politički jedan veliki uspjeh tako da ja smatram da je ovo sve skupa jedan veliki kliše, možemo čak reći i netema”.

Društvo premijera i predsjednika u kojem se Plenković našao u švedskim medijima je poveće- tu su njegovi kolege iz raznih europskih zemalja za koje je procijenjeno da bi mogli biti kandidati.

Igor Peternel iz Domovinskog pokreta naglašava sljedeće: “Mi svi skupa zaboravljamo, živeći u svom hrvatskom Big Brotheru da Bruxelles i EU, a i globalno, ima jako jako puno ljudi koji su poligloti, koji imaju manire i koji su poslušni i provode politiku da bi popunjavali svoj vlastiti životopis”.

Bio bi to veliki uspjeh za malu zemlju, ali ni politički novinar Željko Trkanjec ne smatra da bi Plenković išao tim putem: “Bilo bi izvanredno, apsolutno izvanredno, ali bi to izazvalo prevelike političke potrese u Hrvatskoj i siguran sam da on na to nije spreman, duboko sam uvjeren. Drugo, u pravilu na takve pozicije dolaze političarke i političari koji su već završili mandat”.

Plenkovićev karijerni put u NATO-u značio bi i prijevremene izbore u Hrvatskoj, koje oporba ionako zaziva već neko vrijeme. Šef Možemo Tomislav Tomašević očito im se veseli: “Prije parlamentarnih izbora zadnjih, kada su nam ankete dale 1 posto šanse, na kraju smo bili najveće iznenađenje tih parlamentarnih izbora, osvojili preko 7 posto na nacionalnoj razini tako da očekujem još bolje rezultate za ove parlamentarne izbore i uopće ne gledamo druge političke aktere”.

Bili oni prijevremeno ili u redovnom terminu, stranke su već započele razgovore o mogućim kombinacijama.