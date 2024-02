Stručnjak nam je otkrio zarađuju li HDZ-ovi botovi: “To su oni koje nazivate uhljebima”

Podijeli :

Plenkovićevom HDZ-u očito se sviđa kako srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić upravlja svojim imidžem na društvenim mrežama. Pa su po uzoru na njega, tvrdi Gong, na društvenim mrežama delegirali lažne profile da ih hvale i pljuju po oporbi. Ima li načina da se sankcionira ovakva neetična praksa, koliko se plaća ljude da bi sjedili za kompjutorom i pljuvali po političkim protivnicima, ali i što kaže HDZ na sve - u idućoj priči.

GONG tvrdi da su razotkrili HDZ-ove botove s društvenih mreža. Riječ je o lažnim profilima ili stranicama, njih 30.

“Veličaju HDZ dok kritiziraju oporbu i druge političare. Istovremeno lajkaju samo HDZ-ove objave. I onda kada su ih malo detaljnije pogledali i kada smo proučili njihove fotografije putem Google image searcha i vidjeli od kud one potječu smo utvrdili da to nisu njihove izvorne fotografije već su to fotografije koje su pripadale drugim ljudima ili se već desetak godina nalaze na internetu”, rekao je projektni koordinator u Gongu Matej Mikašinović-Komšo.

Kada je Gong s pričom izašao van, na tim lažnim profilima promijenjene su fotografije i imena što Facebook dokumentira, a u kampanjama se slično radilo i ranije.

Gong: Plenković kao Vučić – HDZ s botovima protiv opozicije i građana HDZ-ovac reagirao na gostovanje Čačića na N1: “Gdje je nestao vremešni RČ?”

“Prvi put je to zabilježeno 2014. na predsjedničkim izborima u kampanji Kolinde Grabar Kitarović. I 2019. je izašao nekakav screenshot poruke gdje se poziva članstvo, čini se HDZ-a iz tih poruka, da praktički otvaraju što više FB profila, da otvaraju lažne profile, da komentiraju, da će dobiti sve moguće upute i fotografije što trebaju postići”, rekao je stručnjak za digitalni marketing Marijan Palić.

Pitali smo i HDZ za pojašnjenje, napali su Gong.

“Zanimljivo je kako u točno određenim trenucima, kada treba dati vjetar u leđa ljevici, kvazi-neovisni Gong, kao produžena ruka SDP-a objavljuje razna istraživanja ili analize. Uglavnom i najčešće reciklirajući teme koje lažno pripisuju HDZ-u, da bi ih zatim oporbene stranke ljevice nastavile zlonamjerno interpretirati u javnom prostoru. Očito im smeta većinska potpora koju HDZ uživa među hrvatskim građanima osmu godinu zaredom, i to stvarnim, a ne virtualnim “građanima”.

Apsolutni kralj manipulacije na internetu među političarima je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Koji su motivi njegovih botova pojasnio nam je savjetnik za internetsko poslovanje iz Srbije.

“Praktično su motivirani time da možda dođu do posla, to je ono što vi zovete tzv. uhljebi koji pokušavaju doći do posla preko političkog angažiranja u stranci. Oni praktično volontiraju, vrlo rijetko su plaćeni osim ako nisu stvarno jako kvalitetni u tome što rade”, rekao je savjetnik za e-poslovanje Dragan Varagić.

Vučićevi botovi organizirani su poput vojske, a brojčano se mogu mjeriti s brojem profesionalnih vojnika u Hrvatskoj.

“Da, ova brojka će vas vjerojatno jako iznenaditi, ali po nekakvim podacima što su pušteni za vrijeme zadnjih izbora u Srbiji, u 12. mjesecu je oko 14.500 različitih ljudi bilo uključeno u pisanje. Popis je izašao, oporbeni su političari došli do tih podataka, ime prezime. Čak su i kontakti tih ljudi objavljeni javno”, dodao je Palić.

Sve što su trebali raditi je da se ulogiraju na računalo, pišu komentare i lajkaju objave ne društvenim mrežama. Problem je što trenutačno ne postoji način da se botove, kako u Hrvatskoj tako i bilo gdje, sa stopostotnom sigurnošću poveže s nalogodavcima.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.