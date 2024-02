Puhovski: Ne znam zašto se Plenković ponaša kao da im je voda došla do grla

Podijeli :

Politički analitičar i profesor filozofije Žarko Puhovski tijekom gostovanja u N1 Newsroomu s Ankom Bilić Keserović komentirao je turbulentnu političku situaciju u zemlji.

Trenutno glavna tema jest održavanje izbora, odnosno određivanje njihova datuma. Oporba želi raspuštanje sabora, vladajući ne žele o toj temi ni razgovarati, ponavljaju da će se izbori održati u zakonskom roku.

“Njima odgovara napetost jer svi čekaju njih. Naglašavaju se kao odlučujući čimbenik u zemlji. Drugo, oni još nisu odlučili. Čekaju povećanje plaće u travnju, sad čekaju hoće li se ovo ispuhati pa mislim da će ići krajem travnja ili početkom svibnja s izborima. Turudić je premalo, ne možete ga držati tako dugo, dva mjeseca bi bilo previše i njegovoj familiji”, kazao je Puhovski pa objasnio zašto misli da izbori neće biti u rujnu:

“Ima sličan efekt kao i siječanj, dolazi onaj “blue”. Nakon ljeta dolaze kiše, djeca idu u školu… nije dovoljno pouzdan. Uz to, postoji opasnost da se izbori ponove, što njih ne brine, ali nekoga brine. Da ima snage za potez, Plenković bi rekao “evo vam izbori”. Uvjeren sam da oporba nije spremna za izbore. Ni SDP ni Možemo nemaju liste, HDZ ima u tri varijante, organizirani su. Pitanje je imali Peđa Grbin takav autoritet da može reći tko ide, tko ne ide. Možemo nema organizaciju pola Hrvatske pa mislim da bi HDZ-u trebalo odgovarati ići što prije na izbore. Pitam se ima li nešto što ne znam jer se Plenković ponaša u zadnje vrijeme kao da im je voda došla do grla i kao da im ide loše, što se meni izvana ne čini tako.”

Baš na današnjoj konferenciji za medije Plenković je rekao da ne misli žuriti i da si Vlada ne želi skraćivati mandat. Možda se nešto sazna nakon rješavanja problema sa sindikatima i povećanja plaće?

“Tu nije povećanje. Ako netko čuje da drugi ima veću plaću, imate problem. Svi se mjere. Kuhar u školi ima 25 posto manju plaću od kuhara u policijskoj postaji i to stvara sukobe.”

Puhovski nema vjere u oporbu i smatra pogrešnim zvati onu koja je organizirala subotnji prosvjed radikalnom.

“Tu nema ni “r” od radikalne ljevice. Jedina koja ima veze s ljevicom je Katarna Peović. SDP nije ljevičarska stranka već 15 godina, oni su desno umjerena konzervativna stranka, ni po čemu nisu ljevica. Njihov potpredsjednik govori da se jedino može bojati svoje žene, to se ne govori. Izgubili su neke stvari i nisu reagirali na ljevičarske domaće ili svjetske teme na ozbiljan način. Po čemu su ljevičarska stranka? Nisu progurali Istanbulsku konvenciju, pustili su da to HDZ napravi. Nisu bili u stanju progurati lijevu agendu. To je pokušao Možemo, to radi Radnička fronta… Možemo je u padu, a Radnička fronta je marginalna.”

Ipak, ova atmosfera možda pridonosi rastu rejtinga SDP-u. Kao i priča oko Turudića, koja šteti HDZ-u.

“Svakako, za mjesec dana vidjet će se rast rejtinga, a oko Turudića, HDZ se ne opterećuje previše oko toga.”

No, dojam je da se premijer opterećuje europskom tužiteljicom, na koju se podosta energilno obrušio tijekom današnje konferencije za medije.

“Sad je na dnevni red došlo malo suverenizma. Ako je doista tako da se radi o hrvatskim sredstvima, nije mi jasno o čemu se razgovara. Ali, tko bi u Bruxellesu bio toliko lud da daje nalog oštetiti nekoga, to ne vjeruje. Moguće da je neka greška… Nevjerojatno je da bi se to radilo ako se radi samo o tim sredstvima. Moguće da se nešto drugo istražuje u Ministarstvu kulture, no o tome ne žele govoriti. On sad govori s posebnim naglaskom da je ne poznaje, pita se tko je ako je on ne poznaje. Ali, tko god ona bila, ima poziciju koja se ne može dirati”, govori Puhovski.

Zbog svega smatra da Plenković gubi živce.

“Ne mislim da su bili poljuljani prosvjedom ili onom jadnom diskusijom jučer u Saboru, ali ponašaju se kao da su ugroženi. Relevantni su samo SDP i Možemo na lijevoj fronti, no odlučili su se deradikalizirati, za razliku od HDZ-a. Ponavljam, prije četiri godine, atmosfera je bila puno gora, a reakcija puno mirnija, što je paradoks.”

Zanos nakon prosvjeda splašnjava, svi su nekako na početnim položajima i nastavak priče o korupcije se vratila u fokus, kao da se oporba vrti u krug.

“To nije dovoljno, moraju nešto reći. Zašto nisu nagovorili jednog od tri Turudićeva protukandidata da se žale? Govorim o realnim pravnim opcijama.”

Ne sviđa mu se pojavljivanje primitivizma na strani oporbe.

“Spustili su ih na svoj nivo, a to je pogrešno. Dali su se navući na igru koja ne bi smjela biti njihova, a to ne mogu dobiti. Moraju baratati činjenicama, ovo što se radilo izaziva nasilje i toga se treba bojati. Sad treba preuzeti američke manire i ići od kuće do kuće, pozivati ljude da izađu na izbore. Kod nas se to ne radi”, mišljenja je Žarko Puhovski.

