Stručnjak o društvenim mrežama: Promjena stava napravi se u par mikrosekundi

Gost Newsnight je bio zamjenik predsjednika Hrvatske udruge menadžera sigurnosti Alen Delić.

Sjedinjene Američke Države naredile su svim federalnim službenicima da izbrišu TikTok sa službenih telefona u roku 30 dana, zbog zaštite privatnosti i podataka. Europski parlament je prije tjedan dana naredio isto, Danska ga je zabranila na službenim državnim telefonima…

“Prije godinu dana vjerojatno bih se više fokusirao na sigurnost, sigurnosne mehanizme, određenoj količini podataka koja se tamo nalazi, no u ovim okolnostima, kada slične akcije vidimo iz različitih država, Europe, slične stvari iz Kine, ne mogu se oteti dojmu da u cijeloj priči imamo i geopolitička pitanja”, rekao je Delić.

Koje to podatke TikTok prikuplja od korisnika, a da ih ne prikupljaju druge društvene mreže? “Slični je to set podataka. Govorimo o osobnim podacima i dodatno podaci s mobitela o kretanju, fotografijama, povlačiti kontakte s mobitela i slično. Ali više-manje različite društvene mreže koriste slične setove osobnih podataka, osobnih podataka”, odgovara Delić.

Ono što zabrinajva mnoge je kineski zakon iz 2017. prema kojem država može narediti komapniji da joj se predaju određeni podaci.

“To se još nije dogodilo u Kini, ali se dogodilo u državi koja zabranjuje TikTok – SAD-u. Zato moramo pričat o geopolitičkim razlozima. Imali smo različite slučajeve što namjerne, što nemanjerne kada su curile veće količine podataka. Realno, kada govorimo o pravoj zabrinutosti, koliko god govorimo o špijuniranju, nije stvar u špijuniranju, dolasku do određenih podataka jedne osobe, nego ima li jedan sustav veliku količinu podataka iz kojih se može nešto analizirati i u idućem koraku utjecati na određena mišljenja stanovnika određene države. U tom segmentu možemo govoriti o sigurnosnom problemu, što se i pokazalo na Brexitu i prošlim američkim predsjedničkim izborima. To je taj geopolitički aspekt”, ističe Delić.

No koliko je problem u tome što je TikTok kineski? Boji li se Zapad zapravo pranja mozga građana s propagandom koju ne želi?

“Dok američka vlada i druge vlade koje ovo provode kao sigurnosni problem jasno ne kažu zašto se brinu, dotad jedino možemo zaključiti da je to problem. Jer se ovaj put radi o aplikacija koja je u većoj kontroli druge države. Da je druga država vjerujem da bi problem bio isti. Nije sad Kina kao Kina, nego je riječ o aplikacijama koje nisu primarno u američkom vlasništvu”, kazao je Delić.

Opću zabranu TikToka za sve građane ne vidi realnom. “Može bit pokušaj, ali znamo kako pokušaju masovnih zabrana završavaju.”

Na društvenim mrežama ponajviše “vise” mlađe generacije, a postale su i važno “oružje” u politici.

“Razne generacije različito poimaju tehnologije. Oni rođeni bez njih, kad su došle tehnologije su gledali kako ih dodatno unijeti u život, današnje generacije sve rade tamo i s time žive. Možda je bolje pitanje za psihologe, ali ljudski mozak ne može obrađivati toliku količinu informacija koju imamo na različitim aplikacijama i tu dolazi do te potrebe za upotrebom različitih algoritama i u konačnici i do lažnih vijesti koje mogu ići u raz smjerovima. Promjena stava se može napraviti, a to znaju i marketinški stručnjaci, u nekoliko mikrosekundi”, rekao je Delić.

Njegov glavni savjet je – edukacija. “Možemo samo korisnike educirati da znaju koji su rizici pa da ih preuzme na sebe ako to odluče. To je jedino demokracija. Moraju biti svjesni koji su to podaci koje dijele, moraju znati koje su moguće posljedice, što netko može. Nije sad to jedna fotografija koju ću staviti na mrežu pa što sad, neka j usvi vide. Sve te fotografije, poruke, mogu biti korištene kasnije upravo za izradu algoritama za promjenu mišljenja, za nevladine akcije, za kriminalne aktivnosti gdje se takve stvari koriste za razne prijevare i to je svijest koju korisnici moraju imati. Ta svijest je primarna.”

