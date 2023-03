Plenković prelomio, ide se u izmjene zakona, motiv ne skriva: “Razumijete?”

Podijeli :

Neva Zganec/PIXSELL

Kažnjavat ćemo curenje informacija iz istrage - definitivno je poručio premijer Andrej Plenković, uopće ne skrivajući da je motiv izmjene zakona i politička šteta koju proizvode SMS poruke iz različitih istraga koje su objavljene zadnjih tjedana. Oporba ga naziva novim Orbanom, a predsjednik Zoran Milanović poručuje da će pomilovati svakoga tko zbog te odredbe bude osuđen.

Trupci, orlova muda i prijatelji zaposleni u Hrvatskim šumama – poruke iz mobitela članova vladajuće stranke tjednima izlaze u javnost i ljute Andreja Plenkovića.

“Nema nikakvog razloga niti javnog interesa, nije to smiješno. I čini vama političku štetu? Između ostalog da. Vrlo orkestrirano. Zašto bi to bilo normalno? Tko ima interes za to? Čiji je interes to? Razumijete?”, rekao je Plenković.

Plenković o izjavi europske tužiteljice: Nema nikakve nervoze

Ako ima još netko da nije razumio – Plenković je zakon odlučio promijeniti: “Promijenit ćemo zakon i bit će bolje. Predsjednik Vrhovnog suda, državna odvjetnica, ni EPPO ni DORH, oni nisu vlada. Kad oni budu Vlada onda neka oni odlučuju”.

Iz vladajuće stranke ponavljaju da se izmjene tek pripremaju i da nisu smišljene samo radi curenja informacija.

“To je prva laž, dakle, nisu točkaste izmjene, ne tiču se samo toga, radna skupina na tome radi od studenog 2022. godine”, kaže Damir Habijan.

Samo možda nisu obavijestili premijera što rade jer on je ovako govorio još krajem siječnja: “Izvidi su tajni, a puno toga materijala izađe van, može li se to kontrolirati nekako? Ne može. Velik broj ljudi ima uvid u spis, živimo u demokraciji”.

Što se promijenilo i živimo li još uvijek u demokraciji? Dio oporbe smatra da baš i ne, usvoji li se na kraju ovaj zakon.

“Pokazuje (Plenković) pravu narav svoje vladavine koja je, ne samo arbitrarna, nego sve više i autoritarna, pokazuje se da je sve više kao Viktor Orban”, oštro će Sandra Benčić (Možemo!).

Ništa blaži nije ni mostovac Nikola Grmoja: “Sada iz svih ovih poruka koje smo mogli vidjeti, iz slučaja Žalac, europsko tužiteljstvo najavljuje nove istrage. I otud nervoza. Jer da je do DORH-a, nema veze, tu nema nervoze”

Stručnjaci upozoravaju, zakon se prečesto mijenja, a veliki je problem kada se to radi zbog želje samog vrha vlasti.

Predsjednik Republike Zoran Milanović, pak, opet ne bira riječi. Država se, kaže, raspada od korupcije, pola Vlade je uhićeno, a najavljuju se staljinistički zakoni.

“Neka za to glasaju predstavnici manjina, to im je super. Neka im kažu koliko im je stalo do Hrvatske, ja sam rekao ako do kraja mog mandata ta bruka od zakona, koja smrdi na nečovječnost, ako stupi na snagu ja ću pomilovati. Tako da znaju unaprijed ovi iz tužiteljstva, da se ne trude”, poručio je Milanović.

Bit će zanimljivo vidjeti i prijedlog zakona i reakciju koalicije, koja zasad tek stidljivo poručuje da sve treba dobro razmotriti prije donošenja odluke.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.