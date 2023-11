Stručnjak za drogu: Europa je bombardirana kokainom, evo kojim putovima dolazi u Hrvatsku

Podijeli :

Igor Soban/PIXSELL

Bez micanja droge s ulice nema uspješne politike koja se bavi suzbijanjem zloporabe droga. Izuzetno je važan dio smanjenja ponude jer bez toga prevencija i liječenje neće imati rezultata.

“Jedno povezuje drugo”, kazao je u Dnevniku HTV-a Željko Petković, pomoćnik ravnatelja HZJZ-a za suzbijanje zloporabe droga.

Naveo je podatak da je u zadnje tri do četiri godine došlo do globalnog trenda – porasta dostupnosti svih droga.

“Krenulo je s južnoameričkim kokainom koji je počeo bombardirati Europu. To je izazvalo i druge distributere. Međusobna konkurencija – raste proizvodnja različitih sintetičkih droga (amfetamina, extasyja). Marihuana je tu i kompeticija je dovela do velikih količina droge na tržištu što u nekim slučajevima dovodi do pada cijena. Ili, do rasta kvalitete same droge. To je u jednu ruku opasnije, jer konzumenti uzimaju koncentriranije supstance opasnije za zdravlje”, dodao je.

“Svi konzumiraju svugdje”

Sama se konzumacija, dodao je Petković, promijenila. Podsjetio je na izjavu direktora buduće agencije za droge, sadašnjeg europskog centra za suzbijanje zloporabe droga koji je kazao: “Svi konzumiraju svugdje”, što znači da svaki proizvod ima potencijal za konzumaciju.

U kontekstu današnje velike zapljene droge kazao je kako se radi uglavnom o drogi koja je namijenjena i za druga tržišta.

Balkanska ruta u oba smjera

“Hrvatska je tranzitna zemlja, naročito ako govorimo o tzv. balkanskoj ruti. Imate put heroina s istoka na zapad, ali i sintetskih droga sa zapada prema Bliskom istoku. Također, Hrvatska je pomorska zemlja. U lukama dolazi do krijumčarenja, naročito kokaina iz Južne Amerike.”

Govoreći o kokainu kaže: “U Europu najviše kokaina ulazi kroz luke Španjolske, Nizozemske i Belgije”. Ponovio je da “Europa ima dobro razvijenu proizvodnju sintetskih droga”.

