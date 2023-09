Stručnjakinja za komunikacije: Propust od dva milijuna eura neće nestati s “pogriješio sam”

Podijeli :

Komunikacijska stručnjakinja Gabrijela Kišiček bila je gošća Novog dana. Komentirala je komunikacijski stil premijera Plenkovića te predizborne strategije vladajućih i oporbe.

U četvrtak je na sjednici Vlade predstavljen paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena. Stručnjakinja Gabrijela Kišiček dala je prolaznu ocjenu premijerovoj prezentaciji: “Kad premijer Plenković nešto pripremi, to je uvijek dobro prezentirano. Mislim da je najjača strana njegove politike upravo njegova politička komunikacija. Čak i kad su stvari loše i krizne, zahvaljujući svojim retoričkim vještinama, on to uspije dobro prezentirati”, kaže Kišiček.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić njeguje neke druge metode. U nedavnoj bizarnoj pressici, predsjednik je iz trgovačke košarice vadio proizvod po proizvod i navodio nove cijene.

“To je neki komičan efekt, ali mislim da je i publika drugačija. Aleksandar Vučić je skloniji tome da se sve njegove prezentacije pretvaraju u memeove i da postaje predmet internetskih izrugivanja”, objašnjava.

Premijer obilazi i otvara infrastrukturne projekte, ističe uspjehe Vlade te naglašava ono što mediji nisu dovoljno potencirali. Stručnjakinja ovu premijerovu predizbornu utrku smatra nepravednom, jer, kaže: “Njegov start je daleko ispred političkih oponenata.”

“Usput opominje medije da promjene koje će se dogoditi neće biti isprovocirane medijima, zaboravljajući pritom da su brojne afere koje su se pojavile u njegovoj Vladi upravo rezultat medija koji su radili svoj posao. To je početak kampanje i jedan pokazatelj koliko je osobi koja je na poziciji puno lakše ulaziti u tu kampanju jer je on u poziciji da donosi odluke, zakone i pakete mjera”, dodaje.

Propusti u imovinskim karticama

Vjerojatno najspominjaniji ministar danas će biti Gordan-Grlić Radman. Oporba traži smjenu. Fokus je na imovinskoj kartici gdje je zaboravio unijeti dividendu veću od 2 milijuna eura. Tu se događa i propust kod Sandre Benčić koja je također napravila previd sa svojom imovinskom karticom. Premijer kaže da je to isto kao i slučaj Grlić-Radman…

“Nejasno mi je da se ozbiljnim, obrazovanim ljudima, koji se upuštaju u političku utrku za ozbiljne funkcije, može dogoditi takva stvar. Mislim da su to toliko ozbiljne stvari koje mogu naštetiti imidžu političara, da im se zaista treba pristupati ozbiljno. Naravno da je Sandra Benčić mogla očekivati da će se tražiti svaki nedostatak, posebice kod onoga koji kritizira. Ako kritizirate, ne možete napraviti istu pogrešku, a da to ne prođe u javnost s dozom izrugivanja”, smatra Kišiček.

Kako se nositi s propustom? Je li dovoljno izaći pred novinare i reći: “pogriješio sam”?

“Ja bih svakako rekla da je važno izaći pred novinare, ali i staviti to u širi kontekst. Reći “pogriješio sam” zvuči kao da vam je neki PR savjetnik dao savjet da izađete i to kažete. Čovjek mora reći da razumije zašto je to privuklo pozornost javnosti i da razumije da je dva milijuna eura svota koja je većini građana teško zamisliva. Objasniti u širem kontekstu, iskreno i potruditi se biti uvjerljiv u isprici”, objašnjava.

“Štrik oko vrata” kao epitom loše kampanje

Službena kampanja još nije počela, međutim negativno je odjeknula SDP-ova kampanja, u vidu plakata. Štrik za vješanje je izazvao cijeli niz negativnih reakcija. U prvi plan je stavio ženu u ulozi malog čovjeka koji je toliko očajan da razmišlja o suicidu. Vjerojatno je bila namjera izazvati šok ili empatiju kod građana, međutim, izazvalo je samo šok.

“Ono što bih ja procijenila da je poanta ovakvog pristupa, je apeliranje na strah. Kod ljudi stvarate strah i neizvjesnost, besperspektivnu budućnost, a sebe, u drugoj fazi, kao nekog spasitelja. To nije neuobičajena strategija. Strah od budućnosti je strategija diljem svijeta, međutim, biti toliko nekreativan da koristite frazem “štrik oko vrata”, pokazuje nedostatak kreativnosti. Ako izaberete strategiju koju ćete dominantno koristiti u svojoj kampanji, dakle, najavljivanje apokaliptičnih posljedica ako se ne izabere vas, onda barem nađite bolji način da to pokažete. Prilično je, stilski gledano, nisko, a i implicirano samoubojstvo je potpuno nepotrebno”, kaže.

Kada govorimo o sadržaju Možemo, službeno su predstavili svoju kandidatkinju. Kritičari Možemo će koristiti mane u upravljanju gradom Zagrebom i predstaviti to kao nešto što bi Možemo u budućnosti trebali aplicirati na državnom nivou.

Kišiček smatra da će se model upravljanja gradom zasigurno reflektirati na kampanji Sandre Benčić za premijersku poziciju. Ističe kako Možemo moraju biti spremni i anticipirati sve protuargumente koje će im kritičari dati.

Od kampanje Možemo očekuje da će se bazirati na tome da kritiziraju HDZ: “Kampanja će biti usmjerena na to zašto ne glasati za HDZ. Bit će negativna kampanja koja će isticati mane HDZ-a. To je smjer koji mi se čini da su oni odabrali i vidjet ćemo koliko će biti uspješan”, kaže.

