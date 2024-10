“Struka mora naći način da se osigura sigurno ozračje za svu djecu u školi, a roditelji trebaju vjerovati struci”

Podijeli :

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević razgovarala je s Mašenkom Vukadinović u Novom danu o dosad neviđenoj situaciji u Hrvatskoj - učenici u jednoj zagrebačkoj školi bojkotirali su nastavu zbog problematičnog razrednog kolege.

Dogovor s roditeljima je na kraju postignut. Dragičević kaže kako je dogovor postignut u nazočnosti odvjetnika. “Sastanak je bio konstruktivan, dogovorili smo određene mjere koje će osigurati sigurno okruženje za sve učenike tog razreda, koje će već danas krenuti u realizaciju. Moram reći i da mi je to bilo izuzetno važno jer smo ovdje imali nesretnu djecu, koja ne idu u školu, ne znaju točno što se događa. To je izuzetno važan dogovor”, govori pravobraniteljica.

Ministar Radovan Fuchs tvrdi da je sve napravljeno po protokolu. Dječak zbog kojega je problem eskalirao ima pomoćnika u nastavi. “Sama reakcija koja je prethodila ovome svemu možda nije bila pravovremena i cjelovita, upravo zbog toga se javila zabrinutost roditelja, koja je, po meni, razumljiva. Svaki roditelj želi jamstvo da će njegovo dijete u školi biti sigurno i zadovoljno. Važno je da se dječaku pruži pomoć sada i odmah uz neke mjere koje će se provoditi u školi i osigurati sigurno okruženje djeci”, kaže Pirnat Dragičević.

Ovo je treća škola u koju je taj dječak došao. Pravobraniteljica kaže kako treba reći da nijedno nasilno ponašanje, pa ni ovog dječaka, ne nastaje preko noći.

“Tu imamo zakašnjele intervencije, nisu prepoznati rizici zbog kojih bi se poduzele odgojne i stručne intervencije. To je izuzetno važno, rana intervencija i prevencija, utvrđivanje rizika jer se kod djece to može rano prepoznati i onda ne dođe do eskalacije. Ovdje je riječ o izuzetno mladom djetetu, ali ovo nije ni prvi ni jedini slučaj gdje imamo narušenu ravnotežu sigurnosnog okruženja u razredu. Ovdje je alarmantno to što nije išlo nabolje. Nije bilo pomaka, stajali smo na mjestu, svi su bježali od odgovornosti. Time smo djeci poslali poruku da odrasli nisu u stanju zaštititi ih, što, posljedično, nije dobro”, govori pravobraniteljica za djecu.

Pirnat Dragičević kaže kako je na jučerašnjem sastanku pokušavala voditi računa o najboljem interesu sve djece. “U ovim situacijama je važno da djeci osvijestimo da može doći do ovakvih događaja. Da ih osnažimo i naučimo kako će se nositi s takvim situacijama. Ali, kao odrasli moramo im poslati poruku da ćemo poduzeti sve da oni ne trpe, da u takvim situacijama budu zaštićeni njihovi interesi i prava”, objašnjava.

Kako su mediji izvještavali o ovom slučaju?

Što se tiče medijskog izvještavanja o ovom slučaju, pravobraniteljica kaže kako je uloga medija u zaštiti prava djece izuzetno važna. “Oni obavještavaju, ali mogu i osvijestiti javnost o nekim situacijama koje nisu dobre. U ovakvim situacijama je izuzetno važno da se ne iznose detalji, da se ne izvještava senzacionalistički. Važno je izvještavati o pojavnosti, o fenomenu nasilja među djecu, ali ne iznositi pojedinosti događaja u koji je dijete uključeno. Dobrobit djeteta je iznad društvenog interesa, to kaže i etički kodeks novinara. Treba voditi računa, osobito kad se izvještava o problemu nasilja, da se izvještava o pojavnostima”, govori Pirnat Dragičević. U ovom konkretnom slučaju, Pirnat Dragičević kaže kako je bilo pojedinosti koje nisu bile u najboljem interesu djeteta.

Ministar Fuchs usporedio je reakciju roditelja s balvan-revolucijom, a kasnije se zbog te izjave ispričao. Izjavu ministra pravobraniteljica nije htjela komentirati. “Bilo je određenih neprimjerenih reakcija, određenih reakcija koje su potaknule ministra na takve riječi. Bitno je da rješenje ove situacije treba prepustiti struci. Struka mora naći način da se osigura sigurno ozračje za svu djecu u školi, a roditelji trebaju vjerovati struci i postupiti po onome što struka kaže”, objašnjava pravobraniteljica.

Uloga škole

Pojasnila je i ulogu pomoćnika u nastavi. “Njihova je uloga da pomognu učeniku u funkcioniranju. Ne u samom svladavanju gradiva, nego u funkcioniranju u školi, načinu na koji se dijete ponaša pri odlasku na odmor…”, govori.

“U školama je raspisan natječaj za određeni broj stručnjaka koji će popuniti stručne službe. Važno je ozračje u društvu. Djeca zrcale ponašanje odraslih. U društvu nemamo ozračje koje je u potpunosti prihvatilo nenasilno ponašanje. Mi deklarativno kažemo da je nulta situacija na nasilje, ali i dalje imamo situacije u kojima nije nasilje prepoznato ni reakcija na njega pravovremena i nije u dovoljnoj mjeri sankcionirano. Mi moramo biti jasni i stvoriti opću atmosferu neprihvaćanja bilo kojeg oblika nasilja pa i vršnjačkog nasilja među djecom”, govori Pirnat Dragičević. Dodaje i kako je jako važna prevencija te da škola ima važnu ulogu u tome. Naglašava i kako djecu treba podučavati mirnom rješavanju sporova.

