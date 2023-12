Superizborna godina: “Milanovićeva kandidatura ovisit će o tome što će se dogoditi s Plenkovićem”

Podijeli :

U specijalu Točke na tjedan gosti su bili novinari Hrvoje Krešić i Iva Boban Valečić koji su s našom Natašom Božić komentirali politička događanja u 2023. godini, ali i kakvu izbornu godinu očekuju. Ima li HDZ šanse za pobjedu, hoće li se Zoran Milanović ponovno kandidirati za predsjednika države i ima li oporba šanse preuzeti vlast samo su neka od pitanja na koja su novinari odgovorili u TNT-u.

“Ide izborna godina, kohabitacija premijera i predsjednika neće biti manje tvrda. HDZ ima problem sa Zoranom Milanovićem jer je dobrom djelu njihovih birača on prihvatljiv, uvjerljiv im je. Oni se protiv toga moraju boriti. Premijer Andrej Plenković kao da je jedva dočekao da ima dokaz da Milanovića predstavi kao lidera oporbe nakon što je on sazvao izvanrednu sjednicu Sabora zbog afere Plin za cent i štrajka sudaca. On će njega htjeti držati na suprotnoj strani. Tu ima vrlo ozbiljnih poslova koje oni moraju sami riješiti”, rekla je novinarka Iva Boban Valečić.

Navodi da je VSOA riješena u četiri oka na Sinjskoj alki i u Kninu jer su predsjednik i premijer tad bili prisiljeni razgovarati, kako kaže, koliko god netko smatra opuškom ili psihopatom.

“Sad idu imenovanja koja su jednostavna sama po sebi, kao što je imenovanje načelnika Glavnog stožera, a iza toga ide SOA. Očekujem i želim da se ta imenovanja riješe kako propisuje Ustav. Ovo niej sigurnossno ugodna sitiacija gdje se mogu pričekati izbori. Na trusnom smo području. Ako se bude zaoštravalo, onda je to ispod svake razine. Ustav je tu, izvolite ga poštovati”, rekla je.

“Kad ste dugo na vlasti odlijepite se od dijela stvarnosti. Dugovječnost Plenkovića možda čini nervoznim” Plenković odgovorio Milanoviću: To je kao da za Božić poželim da više nemamo takvog predsjednika

Novinar Hrvoje Krešić kaže: “Mislim da će Milanovićeva kandidatura ovisiti o tome što će se događati s Andrejem Plenkovićem. Ako Plenković opet postane premijer, ako HDZ opet pobijedi, mislim da će to biti snažan motiv Milanoviću da ostane tu. Ako njegov veliki rival nestane sa scene, možda će biti manje motioviran, ali pitanje je. Prije bih rekao da će Milanović ići na još jedan mandat nego da neće. Sad postoji puno bolja komunikacija između Ivana Anušića i Milanovića nego što je to bila s Marijem Banožićem. Mislim da to može na kraju biti najveći problem za samog Anušića. Nisam siguran koliko će se njegovom šefu to sviđati. Što mu više odmiče vrijeme, sve manje trpi neposluh”.

Komentirali su i smjenu ministara.

“Nataša Tramišak zapravo nikad nije bila prihvaćena u Plenkovićevom krugu. Ona je bila nešto što se moralo imati. Zapravo je ona Anušićev kadar, a Anušić je Plenkovićev potpredsejdnik koji s njim nije nikada kliknuo. To je čovjek s biračkom bazom, on nije tipičan Plenkovićev ministar, on nije čovjek kojeg Plenković može samo tako poslati. On ima svoje ja koje proizlazi iz podrške birače i stranke na istoku Hrvatske. Ne mislim da je Plenkoviću ugodna ova situacija jer ciljano bira kadar koji neće misliti svojom glavom. Ministar ne može biti nitko tko ne uživa povjerenje premijera. Jedva su čekali da se riješe Tramišak. Ispalo je da je žena prerevno surađivala s europskim istražiteljima. No, u ovoj situaciji Plenković uvodi u smaom finišu u Vladu moćnu političku figuru. Odnos Milanovića i Anušića nije presimpatičan Plenkoviću, ali to je trenutno vrijednost koju mu Anušić donosi u Vladu”, rekla je Boban Valečić.

Na pitanje što misli o datumu održavanja izbora, Krešić odgovara:

“Jako mi je teško donositi konačne zaključke kada će se održati izbori. U jednadžbi je još jako puno potencijalnih nepoznanica. Superizborna godina je i kadrovska superizborna godina. Radi se o čak deset sudaca Ustavnog suda, guverneru Narodne banke… Sve se to proteže kroz godinu. Moglo bi biti da parlamentarne izbore dočekamo u rujnu. Ako smo nešto naučili o Andreju Plenkoviću, to je da on obožava apsolutnu kontrolu, sve što može apsolutno kotrolirati, on će to raditi. Radije će pokušati složiti Ustavni sud koji njemu odgovara nego da ne daj Bože dođe neka druga većina u Sabor pa da diktira kako će izgledati Ustavni sud. Druga stvar su europski izbori. Ako bude jasno da će morati doći do otopljavanja odnosa HDZ-a i Domovinskog pokreta, kako će se to odraziti na europske izbore? Znamo da će Plenković neku priču morati pričati u Bruxellesu. Njegov vrhunac političke karijere sigurno nije biti premijer Hrvatske”, rekao je Hrvoje Krešić.

Iva Boban Valečić za kraj je komentirala moguće izborne koalicije.

“HDZ treba 56,57 mandata da bi kao relativni pobjednik okupili većinu. Da bi to ostvarili, morat će se osloniti na manje liste. Njihovi su partneri potrošenog rejtinga. Tu vidimo na centru neka okupljanja. To su sve neke stranke koje imaju regionalna uporišta. To nisu neke političke zvijezde na nacionalnoj razini. Tu bi HDZ mogao tražiti svoju šansu za poslije izborne kombinacije. HDZ će pokušati izbjeći Domovinski pokret. HDZ-u je najbolje u desnom centru gdje ne plaši birače ljevice. Prošli su put put imali rekordan broj mandata, ovo im se sad neće dogoditi. Sav ovaj centar koji obećava da neće s HDZ-om ni mrtav sad se okreće prema ljevici. Možemo je tu krivo procijenio kad nije išao u blok s SDP-om. Bilo bi zgodno da birači znaju tko će preuzeti vlast ako HDZ ne pobijedi. Ovi će izbori biti puno neizvjesniji nego što pokazuju ankete”, zaključila je novinarka.

