Sutkinja objasnila zašto im važni službenici: “Neki su možda sami nosili spise”

Podijeli :

N1

Dopredsjednica Udruge hrvatskih sudaca, Tijana Kokić, gostovala je u Novom danu gdje je komentirala nedavni štrajk u pravosuđu.

Kaže da nisu gotovo ništa mogli raditi bez osoblja. “On može pogledati spis ako mu je u sudnici i napisati naredbu, ali ju nema tko odraditi. Radili smo po spisima koji su bili u sudnici, neki zaostaci i tako. Nisu ni dostavljali spisi u sudnice, možda je netko sam otišao po ono što mu treba. Zadnjih deset dana radili su se samo nužni spisi”, rekla je.

“Spise formiraju u pisarnicama i od tamo se šalju sucima. Svi spisi dođu do suca i onda on odlučuje što je hitno i što će učiniti. To se sve sada nije moglo dogoditi jer ako u pisarnici procjenjuje je li nešto hitno onda suci nemaju utjecaj na to”, dodala je.

Sloković: Vlada je zapravo pobijedila sirotinju

“Mi znamo u kakvoj su oni situaciji i u kakvim uvjetima rade. Već godinama smo ukazivali na to stanje i da je to neizdrživa pozicija. Ljudi odlaze i mi nemamo s kime raditi. Do ovog štrajka nitko nije razumio da mi bez ovih ljudi ne možemo raditi. Oni su dio tima i ako ih nema, nema ni posla”, objasnila je Kokić.

“Definitivno ni jedna profesija nije imuna na ljude koji nemaju zadršku i lako ih se kupi, ali mislim da je to jedan mali postotak. Činjenica je da naše sudačke plaće nisu rasle od 2009. To ne izgleda malo naspram prosječne plaće, ali mi se moramo uspoređivati s našim kolegama u EU-u. Ako smo mi rastuće gospodarstvo EU-a i ako nama tako dobro ide onda nema nikakvog razloga da suci nemaju plaće kakve imaju u Portugalu, Španjolskoj, Italiji, Sloveniji Rumunjskoj. Ne uspoređujemo se Nijemcima i Nizozemcima koji imaju veći standard”, rekla je.

“Mi smo štrajkali, ali to nije bio pravi štrajk jer smo i dalje radili, ali tek kad su službenici počeli štrajkati vidjelo se da sustav staje”, napomenula je.

Dodaje da su se predmeti nagomilali sada i da je vrijeme na godišnjih odmora. “Ne samo suci i službenici nego i stranke us na godišnjem odmoru. Ne pozivamo svjedoke ako znamo da neće doći. Do 1.9. se neće ništa pomaknuti što se rasprava tiče”, objasnila je Kokić.

O stanju u pravosuđu kaže da nije toliko sporo koliko se misli. “Statistički rezultati pokazuju da nismo loše pravosuđe i nismo sporiji od drugih. Možda je organizacija lošija i ona generira sporost. Nedostatak logistike generira sporost. Veliki sudovi u velikim gradovima, pogotovo u Zagrebu jer je sve centralizirano, su opterećeni. Ostalo je manje i manje. Na jednom sudu sudac ima 100 spisa, a drugi 350. Ta neujednačenost je dovela do loše percepcije”, tvrdi.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.