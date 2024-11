Sutra nova promjena vremena. Ako volite snijeg uživajte u njemu još danas

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Pročitajte vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Oborinska zona povezana uz brzi kratkotrajni ugriz zime presella se nad istočni dio Balkanskog poluotoka i premješta se prema Crnom moru. Nad naše krajeve prodro je hladan suh zrak, jača anticiklona, a pritjecanjem hladnog zraka u nižim slojevima atmosfere prizemni tlak zraka raste.

Duboka ciklona nad Atlantikom stacionira ispred Velike Britanije i Irske, produbljuje se, a u sklopu njezine cirkulacije započinje pritjecanje toplog zraka s područja sjeverne Afrike nad zapadno Sredozemlje i Europu.

Najviše snijega palo je u Gorskom Kotaru – Zavižan 30, Plaški 15 i Delnice 14 cm.

Zbog porasta temperature i juga koje će zapuhati već sutra krajem dana snijeg će brzo kopniti, stoga ako želite uživati u zimskim radostima iskoristite današnji dan i sutra prijepodne.

Danas će vrijeme biti vedro uz jak jutarnji mraz i mjestimičnu maglu. Puhat će slab do umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak, a na Jadranu jaka mjestimice na udare olujna bura koja će tijekom dana slabjeti, a navečer okrenuti na lebić. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 5 do 9, na Jadranu od 10 do 15C.

Sutra pretežno sunčano uz jutarnju maglu i mraz u unutrašnjosti. Jutarnje temperature od -5 do -8, na Jadranu i uz Jadran od 0 do 4. Poslijepodne jačanje juga te će se na sjevernom Jadranu, u Gorskom kotaru i Lici naoblačiti. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 8 do 14, na Jadranu od 14 do 18C.

Idući tjedan uz jačanje juga promjenjivo oblačno s poveremenom oborinom i to uglavnom u utorak i srijedu. Obilnije oborine moguće su na Kvarneru, u Lici i Gorskom kotaru te u Dalmatinskoj zagori. Temperature zraka u porastu.

Novi prodor hladnog zraka sa sjevera i još jedan ugriz zime predviđamo tek za 12 dana u prvom tjednu prosinca.

