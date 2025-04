Jug Dalmacije dugo je bio uporište HDZ-a, a danas čak osam različitih opcija vlada u tamošnjim gradovima

Podijeli :

Grgo Jelavić/Zvonimir Barišin/PIXSELL

Uoči lokalnih izbora donosimo pregled političkih scena u svim regijama Hrvatske: tko je na vlasti u gradovima, a tko ima većinu u županijskim skupštinama. U ovom tekstu bavimo se srednjom i južnom Dalmacijom.

Za razliku od sjeverne Dalmacije, odnosno Zadarske i Šibensko-kninske županije, koja je kroz protekle dekade ostala politička i izborna utvrda HDZ-a, na jugu Hrvatske, u Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji, politička je karta mnogo šarolikija.

Sjeverna Dalmacija najjača je HDZ-ova utvrda, a oči su uprte u Zadar. “Tamo su lokalni izbori od nacionalnog značenja”

Oba župana na jugu iskusni su HDZ-ovci: splitsko-dalmatinski Blaženko Boban i dubrovačko-neretvanski Nikola Dobroslavić, koji je na toj dužnosti od 2009. godine. Govori(lo) se da su u HDZ-u dugo lomili hoće li obojici dati priliku da se ponovno kandidiraju. No odlučeno je da se Boban ipak kandidira i za treći mandat, ali ne i Dobroslavić. On, razočaran, navodno razmišlja o osnivanju stranke s kojom bi izašao na lokalne izbore.

Biračka “klackalica” u Splitu

Nijedna hrvatska županija nema toliko gradova kao Splitsko-dalmatinska. Čak 16. A HDZ-ovi su gradonačelnici trenutno u šest gradova, SDP-ovi u četiri. Po jedan grad drže gradonačelnici iz Centra, Mosta i Nezavisne liste mladih (NLM) dok tri gada vode nezavisni. Za razliku od Rijeke ili Zagreba, gdje se u proteklih 30 godina stranka na vlasti ili nije mijenjala ili su promjene bile rijetke, Split je svake četiri godine “klackao” kako nam je to nedavno slikovito kazao Damir Petranović, novinar tportala iz Splita.

Ivici Puljku iz stranke Centar uskoro se ukazuje prilika da postane prvi splitski poteštat od 1990. naovamo koji je uspio ponoviti mandat.

Kako se vlasti u četiri najveća grada spremaju za izbore: Novi tramvaji, plaže, škole, vrtići… a u jednom – svađa

“Splićani iz izbora u izbore biraju suprotnosti. Gradonačelnici su bili HDZ-ovci, pa onda Kerum, nakon Keruma SDP-ovac Ivo Baldasar pa onda HDZ-ovac Andro Krstulović Opara koji je bio čista suprotnost Baldasaru, a onda Puljak koji je suprotnost ovome. U Splitu se birački ‘klacka’ svake četiri godine na drugi stranu. Sada bi Puljak mogao promijeniti taj trend”, rekao nam je Petranović.

Tehnički gledajući, Puljak je već dvaput bio izabran za gradonačelnika. Prvi puta na redovnim lokalnim izborima 2021. godine, a zatim i na prijevremenima godinu dana kasnije koje je sam isporvocirao svojom ostavkom kako bi vidio može li učvrstiti vlast. Puljkov Centar osvojio je tada 15 mandata u Gradskom vijeću od ukupno 31 i većinu je sastavio s SDP-om s kojim je hladna ljubav u međuivrfemenu pukla, ali im tijesnu većinu, odnosno 16. ruku u Vijeću omogućava jedan prebjeg iz SDP-a.

Na vlasti se smjenjuju HDZ i SDP

U gradovima šireg splitskog gradskog prstena, HDZ je na vlasti u Solinu i Kaštelima. U Solinu je gradonačelnik HDZ-ov Dalibor Ninčević dok u Gradskom vijeću HDZ s osam vijećnika ima tijesnu većinu naspram oporbe u kojoj su najbrojniji vijećnici Nezavisne liste mladih. U Kaštelima HDZ-ov gradonačelnik Denis Ivanović odrađuje drugi mandat, a HDZ tamo ima komotniju većinu – 11 od 21 vijećnika. U Trogiru, pak, SDP-ov gradonačelnik Ante Bilić još je 2017. “preoteo” grad HDZ-u (koji ga je prethodno “preoteo” SDP-u) i na dužnosti je u svom drugom mandatu. Ondje SDP s partnerima ima devet od 15 vijećnika.

Analitičari o izborima u četiri najveća grada. Gdje je neizvjesno, gdje monotono, a gdje se čeka “vanjski šok”

Južnije od Splita u još dva obalna grada HDZ nije na vlasti. Omiš je 20 godina bio HDZ-ova utvrda dok je 2013. nije izgubio od nezavisnog Ivana Kovačića. Dok je Kovačić kratko vrijeme bio ministar iz Mostove kvote u Vladi s HDZ-om, na čelo grada došao je njegov zamjenik s nezavisne liste Ivo Tomasović i ostao do danas. On je i 2017. i 2021. uvjerljivo pobjeđivao već u prvom krugu.

U Makarskoj, gradu kojim su također naizmjence vladalim HDZ i SDP, akutalni gradonačelnik je SDP-ov Zoran Paunović. Široj javnosti poznat je po tome što je jesenas bio protukandidat Siniši Hajdašu Dončiću u drugom krugu izbora za predsjednika SDP-a. U makarskom Gradskom vijeću SDP ima tijesnu većinu zahvaljujući jednom nezavisnom vijećniku.

Bulj, nezavisni, dvije SDP-ovke na otocima…

U zaleđu Splita, u Dalmatinskoj zagori, pet je gradova. U Sinju je gradonačelnik svima poznati saborski zastupnik Mosta Miro Bulj koji je mandat osvojio 2021. tada već sa šest godina saborskog iskustva. No, Most ondje teško kontrolira većinu, a u tamošnje Gradsko vijeće u zadnje vrijeme ne uspijeva skupiti kvorum za održavanje sjednice.

U Vrgorcu je gradonačelnik Mile Herceg iz NLM-a, ujedno i poltički tajnik te stranke. On je prije četiri godine uvjerljivo pobijedio u prvom krugu i naslijedio poznatijeg stranačkog kolegu Antu Pranića. Sastav vgoračkog Vijeća takoreći je presječen popola sa sedam vijećnika NLM-a i šest HDZ-a.

Zahuktava se kampanja u Splitu, glavni okršaj između SDP-a i Puljka

U tri preostala grada Zagore na vlasti je HDZ sa stabilnim većinama u gradskim vijećima. U Imotskom je od 2017. gradonačelnik Ivan Budalić, koji je i saborski zastupnik. I u Trilju je HDZ-ov gradonačelnik Ivan Bugarin također i zastupnik u Hrvatskom saboru. On je na izborima 2021. pobijedio današnjeg ministra demografije, DP-ovog Ivana Šipića. Gradonačelnik Vrlike Jure Plazonić dvaput je izabran na tu dužnost, 2017. i 2021. godine, oba puta u prvom krugu.

Od pet otočnih gradova u Splitsko-dalmatinskoj županiji HDZ je na vlasti u Visu gdje je u svom već četvrtom mandatu gradonačelnik Ivo Radica. U oba hvarska grada gradonačelnici su nezavisni. U Hvaru je to od 2017. Rikardo Novak, a u Starom Gradu Antonio Škarpa.

U Komiži je gradionačelnica SDP-ova Tonka Ivčević i to još od 2005. godine, a u Supetru na Braču također SDP-ovka i saborska zastupnica Ivana Marković.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština: (HDZ)

Župan: Blaženko Boban (HDZ)

Hvar: Rikardo Novak (nezavisni)

Imotski: Ivan Budalić (HDZ)

Kaštela: Denis Ivanović (HDZ)

Komiža: Tonka Ivčević (SDP)

Makarska: Zoran paunović (SDP)

Omiš: Ivo Tomasović (nezavisni)

Sinj: Miro Bulj (Most)

Solin: Dalibor Ninčević (HDZ)

Split: Ivica Puljak (Centar)

Stari Grad: Antonio Škarpa (nezavisni)

Supetar: Ivana Marković (SDP)

Trilj: Ivan Bugarin (HDZ)

Trogir: Ante Bilić (SDP)

Vis: Ivo Radica (HDZ)

Vrgorac: Mile Herceg (Nezavisna lista mladih)

Vrlika: Jure Plazonić (HDZ)

Bitka HDZ-a i Mosta za Metković

U najjužnijoj, Dubrovačko-neretvanskoj županiji pet je gradova. HDZ i SDP “drže” po dva, a Most jedan.

U najvećem, Dubrovniku, gradonačelnik je u svom drugom mandatu HDZ-ov Mato Franković. On je 2017. pobjedom prekinuo osmogodišnju vladavinu HNS-ovog Andre Vlahušića i vratio Grad u ruke HDZ-a, kojemu je prije Vlahušića osam godina gradonačelnica bila današnja potpredsjednica Europske komisije Dubravka Šuica. U Gradskom vijeću HDZ ima relativnu većinu.

Grmoja se kandidira za gradonačelnika Metkovića?

HDZ je na vlasti i u Metkoviću, gradu u kojemu je nastao Most i u kojemu je ta stranka bila na vlasti do prve pobjede sadašnjeg gradonačelnika Dalibora Milana na lokalnim izborima 2017. godine. On će sada i po treći mandat, a Most ondje u izbornu bitku šalje Nikolu Grmoju, političkog tajnika i saborskog zastupnika. U Gradskom vijeću HDZ ima devet od 15 vijećnika.

Most je od HDZ-a izgubio Metković, ali je od te stranke na izborima 2021. preuzeo obližnji Opuzen. Tamo je gradonačelnik Ivan Mataga, ali većinu u Gradskom vijeću drži HDZ s partnerskim strankama.

Ploče i Korčula u rukama SDP-a

Preostala dva grada u ovoj županiji, Ploče i Korčula, imaju gradonačelnike iz redova SDP-a. U Pločama je to donedavno bio Mišo Krstičević, saborski zastupnik i kirurg koji je jesenas zbog liječničkog i zastupničkog posla preselio u Zagreb. Grad je do izbora preuzeo njegov zamjenik i mladi stranački kolega Ivan Marević. Krstičević je na čelu Ploča bio od 2017. godine.

U Korčuli je na prošlim izborima za gradonačelnicu već u prvom krugu izabrana SDP-ova Nika Silić Maroević pobijedivši dotadašnjeg HDZ-ovog gradonačelnika Andriju Fabrisa. U Gradskom vijeću SDP i partneri imaju tijesnu većinu.

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština: HDZ

Župan: Nikola Dobroslavić (HDZ)

Dubrovnik: Mato Franković (HDZ)

Korčula: Nika Silić Maroević (SDP)

Metković: Dalibor Milan (HDZ)

Opuzen: Ivan Mataga (Most)

Ploče: Mišo Krstičević (SDP)/Ivan Marević (SDP)

