Izjava državne tajnice nakon smrti 15-godišnjaka šokirala. Rešetar: To nadilazi granice bešćutnosti

Hrvatsku je potresao slučaj 15-godišnjeg dječaka koji je preminuo u Centru za rehabilitaciju Rijeka. O tome je u Točki na tjedan s Natašom Božić razgovarala Suzana Rešetar, predsjednica Udruge Sjena.

Zbog izjave državne tajnice Marije Pletikose, koja je slučaj nazvala “uobičajenim jer korisnici umiru u ustanovama socijalne skrbi“, zatražili su njenu smjenu. Odgovora – nema.

“Apsolutno ne. Ništa, kao da se ništa nije ni dogodilo, kao da je to stvarno jedan uobičajen dan, umrlo je petnaestogodišnje dijete s poteškoćama u razvoju i to je to. Mi smo tražili njenu smjenu jer smatramo da Pletikosa na toj poziciji ne smije raditi jer takve izjave nadilaze granice bešćutnosti. Ja bih komentirala da je to i nekakava vrsta bezobrazluka”, kazala je Rešetar.

“Ako će premijer ostati pri odluci da Pletikosa ostane državna tajnica u tom ministarstvu, imam onda jedan lijepi prijedlog za njega – neka gospođu Pletikosu pošalje u taj ili bilo koji centar za rehabilitaciju da nam pokaže svima koji tvrdimo da se ne može, da može u noćnoj smjeni sama raditi kao jedina njegovateljica na 15 korisnika sa zahtjevnim dijagnozama”, poručila je Rešetar.

Na pitanje je li ovo incident u samo jednom centru ili su u pitanju sustavni problemi, Rešetar odgovara: “To nije incident, to je javna tajna, to se događa, i mi sporadično dobivamo informacije i od roditelja i skrbnika. Mislim da su te situacije česte, ono što nas muči je koliko toga izlazi van jer vidim po obiteljima, roditeljima, ljudi se boje da ako progovore da su našli dijete ili člana obitelji sediranog, vezanog u pelenama, da će doći do nekog otpora, da će netko reći ‘usudio si se progovoriti, sad će biti još gore’.”

Rešetar navodi da korisnici često ne mogu reći sami zbog svojih teškoća što se događa iza zatvorenih vrata.

“Dok imamo ovakve osobe poput Pletikose pa ministra koji ju brani, ja ne vidim da će tu biti uskoro bilo kakvih pomaka”, istaknula je Rešetar.

“Za ovaj slučaj, a bojim se da neće biti jedini, netko mora snositi odgovornost. Dijete je umrlo, ugušilo se u derutnoj sobi, samo, zaključano, komadom pizze.

