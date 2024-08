Majka bolesnog Denija u borbi sa sustavom: “Prvi put mi se dogodilo da trebam bolovanje…”

Podijeli :

Nataša Božić je razgovarala s Tatjanom Čvorig, majkom njegovateljicom koja brine o svom teško bolesnom sinu koji je osoba s invaliditetom. Gospođa Čvorig se razboljela i zatrebala je pomoć koju, nažalost, nije dobila.

Roditelji takve djece imaju puno prava po zakonu, ali u stvarnosti je mnogo toga, nažalost, samo mrtvo slovo na papiru. Obitelj Čvorig ima 27-godišnjeg Denija, koji je osoba s invaliditetom.

Njegova majka Tatjana se razboljela krajem srpnja i tražila svoje pravo na bolovanja. “Krenula sam na injekcije za kičmu i mislila sam da će mi to pomoći, no to se odužilo i krajem srpnja sam otvorila bolovanje. Pokušavala sam dobiti Centar za socijalnu skrb telefonom jer nisam bila spremna hodati i 31.07. sam došla do njih i rekla sam im da imam otvoreno bolovanje, no ja to bolovanje nisam dobila, kao ni pomoć”, rekla je.

“Ponuđena mi je gerontodomaćica, ali za to je trebalo vremena. Na kraju sam zvala Grad Zagreb te saznala da su to osobe koje pomažu, ali samo dva sata na tjedan dana”, dodala je.

“Deniju treba skrb 24 sata. Ja imam status roditelja-njegovatelja i on je uz mene 24 sata. Prvi put mi se dogodilo da ne mogu i da sam zatražila svoje pravo na bolovanje”, objasnila je.

Napominje da konkretnu pomoć gerontodomaćice nije dobila. “Ne može se ignorirati bolovanje i da se ne pruži pomoć kada treba. Išla sam i na višu razinu nakon nejavljanja Centra. Išla sam na ministarstvo i dobivala sam mailove i brojeve telefona gdje se trebam javiti za gerontodomaćicu. Zadnji je bio Grad Zagreb koji mi je rekao da trebam podnijeti zahtjev ako mi Centar da uputnicu da bi to išlo puno brže”, rekla je.

“Bila sam primorana uzeti pomoć u kući, odnosno gospođu koju sam sama plaćala. Nisam dobila nikakvu refundaciju, pisala sam mail, no oni u svi otišli na godišnji. To je bio tjedan kada je bio praznik Oluje, kasnije mi se javila zamjena i rekla da bi pokušali s gerontodomaćicom”, objasnila je i dodala da oni trebaju pomoć “već jučer”.

“Svjesna sam da Centar nema otvorene ruke i da nisu čudotvorci, ali ovim putem obraćam se ministru Marinu Piletiću, Vladi i svim institucijama da se žurno nešto riješi po pitanju bolovanja. Ne daj Bože da sam završila u bolnici, dijete bi ostalo samo. Zašto su maknuti asistenti naše djece?”, zapitala se.

“U ovoj situaciji bi taj asistent jako dobro došao. Moj Deni je jako bio vezan za svoju asistenticu i danima je plakao i tražio svoju Tinu“, rekla je.

“Nećemo odustati dok se nešto ne riješi, pa makar izašli na ulice ili tražili EU. Obratit ćemo se svim mogućim institucijama jer ovo ne može bit ovako”, zaključila je.

Slučaj je komentirala Marica Đogaš Mikulić iz Udruge roditelja-njegovatelja Sjena koja kaže da je ovdje ključna pravovremenost djelovanja. “Ovdje se radi o ugrozi zdravstvenog stanja, odnosno osnovnog ljudskog prava, a to je zaštita ljudskog zdravlja. Sustav koji je omogućio ovaj status iz 2008. godine nije uspio naći način ni volje da bi se nešto promijenilo”, rekla je.

“Zakon propisuje da bi se u ovom slučaju dijete trebalo smjestiti u neku specijaliziranu instituciju, no pokazalo se da takve institucije ne postoje, smještajnih kapaciteta nema”, dodala je.

Smatra da nadležni nisu svjesni važnosti ovog problema. “Već 15 godina se ukazuje na ove probleme, i to nije mala populacija, radi se o 5000-6000 roditelja i obitelji koji su uključeni u tu priču. Ignoriranjem prava na zaštitu zdravlja se ugrožava život i sustav socijalne skrbi ne odradi ono što treba onda se taj trošak prebacuje na sustav zdravstva, a sve dovodi do ugroze života”, objasnila je.

“Ono što se hitno mora riješiti jest to da ne bude jedina opcija smještaj u institucijama koje ne postoje. Mora postojati još neki izbor, nama se čini da bi najlakše bilo da se osigura financijska naknada da si ljudi mogu naći nekakvu pomoć. S obzirom da su sustavi spori, to bi bio neki najbrži alat pomoći”, navela je Đogaš Mikulić.

Navodi kako sustav roditelja-njegovatelja postoji već 15 godina i da to znači da oni skrbe o nekoj osobi 24 sata dnevno, što je velik pritisak na te roditelje. “Taj status je najjeftiniji oblik koji je država mogla organizirati za skrb najosjetljivije populacije. No samim time je ostavila goruće probleme, ako što je bolovanje. nije mudro da se štedi na ovom resoru, a to se vidi i iz zadnjih zakona. To pokazuje dane postoji volja da se ovi gorući problemi riješe”, rekla je.

“Zadnjim izmjenama zakona su se proširila prava djece s poteškoćama na način da se drugima uzimalo. Vidite i na ovom slučaju da je gospođi Tatjani oduzeta pomoć osobnog asistenta”, dodala je.

“Najgore je u slučaju kada roditelja više nema jer sustav tada nema rješenja. Trebali bi nadležni znati da smo mi roditelji-njegovatlji nositelji najvećeg posla i u nas bi se trebalo ulagati da što dulje obavljamo taj posao jer kada se dogodi ono najgore nema riješena. Njegovana osoba ostaje sama i smješta se u instituciju koja nije adekvatna”, objasnila je.

